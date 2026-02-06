Ein Bericht Ã¼ber vermeintliche Verbindungen des franzÃ¶sischen PrÃ¤sidenten Emmanuel Macron zum US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein geht mÃ¶glicherweise auf das Konto einer russischen Propagandagruppe. Die Viginum-BehÃ¶rde, die Cyberattacken und -propaganda aus dem Ausland abwehren soll, sehe eine Verbindung zur russischen Gruppe Storm-1516, hieÃŸ es am Freitag in Regierungskreisen. Diese ist dafÃ¼r bekannt, Falschinfos Ã¼ber Politiker zu verbreiten, um die Ã¶ffentliche Meinung zu beeinflussen.
Bei der Desinformation handelt es sich um die Imitation eines Artikels der franzÃ¶sischen Zeitung "France Soir" und um ein in Onlinediensten verbreitetes Video, in dem von einer vermeintlichen Wahlparty fÃ¼r Macron in einer Epstein gehÃ¶renden Wohnung in Paris die Rede ist. "Ich bringe ein paar Jungs mit, er mag sie gerne jung", so wird aus einer angeblichen E-Mail eines franzÃ¶sischen Unternehmers an Epstein zitiert.
"France Soir" dementierte, einen solchen Artikel verÃ¶ffentlicht zu haben, und prangerte den Missbrauch ihrer Marke an. Der Artikel war auf einer Website verÃ¶ffentlicht worden, deren Name Ã¤hnlich klang und die dem Original stark Ã¤hnelte. Sie wurde inzwischen gesperrt.Â
Das Video wurde in Onlinediensten von einem Konto verbreitet, das bereits zuvor Desinformation der Propagandagruppe Storm-1516 verÃ¶ffentlicht hatte. Dazu zÃ¤hlte etwa ein Bericht Ã¼ber eine vermeintliche Fahrerflucht der frÃ¼heren US-PrÃ¤sidentschaftskandidatin Kamala Harris.Â
Politik
FranzÃ¶sische BehÃ¶rde deckt Desinformation Ã¼ber Macron und Epstein auf
- AFP - 6. Februar 2026, 15:26 Uhr
