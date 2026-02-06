2. Bundesliga: Magdeburg gewinnt in FÃ¼rth - Remis bei NRW-Duell

Sport

FÃ¼rth (dts Nachrichtenagentur) - Zum Auftakt des 21. Spieltags in der 2. FuÃŸball-Bundesliga hat der 1. FC Magdeburg bei Greuther FÃ¼rth mit 5:4 gewonnen. In der parallel ausgetragenen Partie PreuÃŸen MÃ¼nster gegen den VfL Bochum gab es nach einem 1:1 keinen Sieger.

Die Partie in FÃ¼rth war von Anfang an spektakulÃ¤r und begann eigentlich mit einem Traumstart fÃ¼r die Gastgeber, die nach einer Ecke durch Brynjar Bjarnason in FÃ¼hrung gingen. Doch die Magdeburger drehten das Spiel schnell zu ihren Gunsten und fÃ¼hrten bereits nach 33 Minuten mit 5:1. Mateusz Zukowski erzielte dabei zwei Treffer fÃ¼r die GÃ¤ste.

Die FÃ¼rther kÃ¤mpften sich jedoch zurÃ¼ck und verkÃ¼rzten durch Tore von Doni Arifi und Jan Elvedi auf 3:5 zur Halbzeit. Im zweiten Durchgang gelang Sayf Ltaief der Anschlusstreffer zum 4:5, doch die Magdeburger verteidigten ihre FÃ¼hrung.

FÃ¼r Greuther FÃ¼rth bedeutete die Niederlage, dass sie weiterhin am Tabellenende der 2. Bundesliga stehen. Der 1. FC Magdeburg hingegen konnte sich durch den Sieg vorÃ¼bergehend auf einen Nicht-Abstiegsplatz verbessern.

Die Partie von PreuÃŸen MÃ¼nster gegen den VfL Bochum begann ausgeglichen, doch MÃ¼nster nutzte seine Chancen effizienter. Imad Rondic erzielte in der 35. Minute den FÃ¼hrungstreffer fÃ¼r die Gastgeber. Der Leihspieler aus KÃ¶ln wurde durch einen prÃ¤zisen Flachpass von KapitÃ¤n Hendrix in Szene gesetzt und Ã¼berwand den Bochumer TorhÃ¼ter Horn mit einem gefÃ¼hlvollen Lupfer.

Bochum hatte in der ersten Halbzeit mehrere Gelegenheiten, den Ausgleich zu erzielen. Besonders Koji Miyoshi kam in der 14. Minute zu einer groÃŸen Chance, scheiterte jedoch am herausstÃ¼rmenden Keeper Schenk. Auch in der zweiten Halbzeit drÃ¤ngte Bochum auf den Ausgleich, doch die Abwehr von MÃ¼nster stand sicher. Trotz der Einwechslung von frischen KrÃ¤ften wie Moritz Kwarteng und Oliver Olsen gelang es den GÃ¤sten nicht, die Abwehr von PreuÃŸen MÃ¼nster zu Ã¼berwinden.

Mit diesem Sieg kletterte MÃ¼nster in der Tabelle auf den zwÃ¶lften Platz und baute den Vorsprung auf die Abstiegszone aus. Bochum hingegen verpasste die Chance, sich in der oberen TabellenhÃ¤lfte zu etablieren und muss den Blick vorerst wieder nach unten richten. Die Partie war geprÃ¤gt von intensiven ZweikÃ¤mpfen und taktischen Wechseln, die jedoch das Ergebnis nicht mehr beeinflussen konnten.

