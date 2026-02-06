Mindestens 31 Tote und Ã¼ber 100 Verletzte bei Anschlag auf Moschee in Islamabad

EinsatzkrÃ¤fte vor der Moschee nach dem Anschlag

Bei einem Selbstmordanschlag an einer schiitischen Moschee in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind dutzende Menschen getÃ¶tet worden. Die Explosion ereignete sich laut Polizeiangaben nach dem Freitagsgebet.Â

Bei einem Selbstmordanschlag an einer schiitischen Moschee in der pakistanischen Hauptstadt Islamabad sind am Freitag dutzende Menschen getÃ¶tet worden. Nach Angaben aus Polizeikreisen gab es mindestens 31 Todesopfer - die Zahl der Toten werde vermutlich weiter steigen. Mehr als 130 weitere Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt. Dutzende Verletzte wurden ins grÃ¶ÃŸte Krankenhaus Islamabads eingeliefert, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten.



Nach Angaben aus Sicherheitskreisen wurde der Angreifer am Eingang der Moschee im Randbezirk Tarlai gestoppt und sprengte sich dort in die Luft. Die Explosion ereignete sich den Polizeiangaben zufolge nach dem Freitagsgebet - also zu einem Zeitpunkt, an dem Moscheen besonders voll sind. ZunÃ¤chst bekannte sich niemand zu dem Anschlag.Â



Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif bekundete "tiefe Trauer" und sicherte zu, dass die HintermÃ¤nner des Anschlags aufgespÃ¼rt und zur Rechenschaft gezogen wÃ¼rden. Sein Stellvertreter Ishaq Dar sprach von einem "abscheulichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit und einer eklatanten Verletzung islamischer Prinzipien". Im Onlinenetzwerk X schrieb er weiter: "Pakistan steht vereint zusammen gegen alle Formen des Terrorismus."



Vor dem grÃ¶ÃŸten Krankenhaus Islamabads spielten sich dramatische Szenen ab. Medizinisches Personal und Helfer trugen Verletzte mit teilweise blutverschmierter Kleidung aus Rettungswagen und Privatfahrzeugen in die Klinik. Unter den Verletzten waren auch Kinder.Â



Im mehrheitlich sunnitischen Pakistan gibt es immer wieder Angriffe auf Orte, an denen sich Schiiten aufhalten.Â



Zudem kÃ¤mpfen pakistanische RegierungskrÃ¤fteÂ in den afghanischen Grenzregionen Balutschistan und Khyber Pakhtunkhwa gegen AufstÃ¤ndische, die laut der Regierung in Islamabad von der radikalislamischen Taliban-Regierung in Kabul unterstÃ¼tzt werden. Pakistan wirft Afghanistan vor, den Milizen auf afghanischen Gebiet Unterschlupf zu gewÃ¤hren. Die in Kabul regierenden Taliban bestreiten dies. Â