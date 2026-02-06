Stadionfieber messbar: Live-FuÃŸball im Stadion treibt Puls besonders hoch

Fans von Arminia Bielefeld beim Pokalfinale 2025

Live-FuÃŸball im Stadion treibt bei Fans den Puls deutlich hÃ¶her als vor dem Fernseher oder beim Public Viewing. AnhÃ¤nger und AnhÃ¤ngerinnen vor Ort reagieren auf Tore sogar mit bis zu 36 Prozent hÃ¶heren Pulswerten, wie eine am Freitag verÃ¶ffentlichte Studie der UniversitÃ¤t Bielefeld belegt.



Die Forscher analysierten mittels Smartwatches die Vitalwerte von 229 Fans von Arminia Bielefeld Ã¼ber zwÃ¶lf Wochen hinweg. Dabei bestÃ¤tigte sich, dass die AtmosphÃ¤re im Stadion den Puls nach oben treibt. Arminia-Fans, die das Pokalfinale zwischen dem damaligen DrittligistenÂ und dem VfB Stuttgart am 24. Mai 2025 im Berliner Olympiastadion verfolgten, wiesen eine durchschnittliche Herzfrequenz von 94 SchlÃ¤gen pro Minute auf.



Zuschauer und Zuschauerinnen vor dem Fernseher kamen nur auf 79 SchlÃ¤ge, beim Public Viewing waren es sogar nur 74 HerzschlÃ¤ge pro Minute. Nach dem ersten Tor von Arminia Bielefeld schnellte der Puls der Stadionbesucher auf durchschnittlich 108 SchlÃ¤ge hoch, das waren 36 Prozent Ã¼ber dem der Fernsehgucker.



Als Ursache fÃ¼r das Stadionfieber vermuten die Experten die direkte NÃ¤he zum Spielgeschehen samt emotionaler Ansteckung und Erwartungsspannung, was die Herzbelastung erhÃ¶he. Der Stresspegel am Finaltag lag bei den Fans demnach schon morgens, rund 14 Stunden vor dem Anpfiff, Ã¼ber dem Normalbereich und blieb bis nach Mitternacht erhÃ¶ht.



Wie die Studie auch zeigt, verstÃ¤rkt Alkohol die Herzbelastung. Die HÃ¤lfte der befragten Fans trank wÃ¤hrend des Spiels, unter den Stadionbesuchern waren es 65 Prozent. Alkohol erhÃ¶hte die Herzfrequenz um durchschnittlich 5,3 Prozent. Bei emotionalen Momenten wie Toren stieg dieser Effekt auf 11,7 Prozent.



Die Kombination aus Aufregung, StadionatmosphÃ¤re und Alkohol kÃ¶nne das Herz-Kreislauf-System belasten, erklÃ¤rten die Forscherinnen und Forscher. Sie verwiesen auf frÃ¼here Studien, die ein erhÃ¶htes Risiko fÃ¼r HerzrhythmusstÃ¶rungen bei Sport-GroÃŸveranstaltungen belegten.