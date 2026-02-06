Lawrow: Ukraine steckt hinter SchÃ¼ssen auf russischen General in Moskau

Russlands AuÃŸenminister Sergej Lawrow hat die Ukraine fÃ¼r mehrere SchÃ¼sse auf einen hochrangigen russischen Armeevertreter in Moskau verantwortlich gemacht. "Dieser Terroranschlag bestÃ¤tigt einmal mehr die Ausrichtung des Regimes von (PrÃ¤sident Wolodymyr) Selenskyj auf stÃ¤ndige Provokationen, die darauf abzielen, den Verhandlungsprozess zum Scheitern zu bringen", sagte Lawrow am Freitag im russischen Fernsehen mit Blick auf die Verhandlungen zu einem Ende der KÃ¤mpfe in der Ukraine.Â
Der stellvertretende Leiter des Moskauer MilitÃ¤rgeheimdiensts GRU, Wladimir Aleksejew, war zuvor in einem Moskauer Wohnhaus von mehreren SchÃ¼ssen getroffen und ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der unbekannte TatverdÃ¤chtige sei geflohen, hieÃŸ es aus Ermittlerkreisen. Die Ermittlungen zu den HintergrÃ¼nden und die Fahndung nach dem oder den TÃ¤tern seien im Gang, erklÃ¤rte die Sprecherin des Ermittlungskomitees, Swetlana Petrenko.
Aleksejew war wegen seiner mutmaÃŸlichen Beteiligung an Cyberangriffen sowie an dem Nervengift-Anschlag auf den frÃ¼heren russischen Doppelagenten Sergej Skripal 2018 in GroÃŸbritannien von westlichen Sanktionen belegt.Â
Seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine im Februar 2022 wurden bereits mehrere hochrangige Mitglieder des russischen MilitÃ¤rs getÃ¶tet. Die Ukraine erklÃ¤rte, einige der TÃ¶tungen seien MordanschlÃ¤ge Kiews gewesen. Zu den SchÃ¼ssen auf Aleksejew Ã¤uÃŸerte sich Kiew zunÃ¤chst nicht.
Aleksejew war wÃ¤hrend des syrischen BÃ¼rgerkriegs fÃ¼r GeheimdiensteinsÃ¤tze in Syrien verantwortlich - Moskau hatte den mittlerweile gestÃ¼rzten Machthaber Baschar al-Assad unterstÃ¼tzt. Nach dem Aufstand der russischen SÃ¶ldner-Gruppe Wagner gegen die russische ArmeefÃ¼hrung 2023 wurde Aleksejew mit den Verhandlungen mit dem damaligen Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeny Prigoschin, betraut.
