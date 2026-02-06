Kind in Fall von getÃ¶tetem 14-JÃ¤hrigen in Dormagen tatverdÃ¤chtig

Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Dormagen (dts Nachrichtenagentur) - Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben im Fall eines getÃ¶teten 14-jÃ¤hrigen Jugendlichen aus Dormagen einen TatverdÃ¤chtigen ermittelt. Es handelt sich um ein Kind, wie die BehÃ¶rden am Freitag mitteilten.



Aufgrund des Alters des VerdÃ¤chtigen sowie aus GrÃ¼nden des PersÃ¶nlichkeits- und Jugendschutzes wÃ¼rden keine weiteren Informationen zur Person oder zu den UmstÃ¤nden der Tat bekannt gegeben, hieÃŸ es weiter.



Der leblose KÃ¶rper des Jugendlichen war am Mittwochnachmittag von SpaziergÃ¤ngern im Bereich eines Sees an der Salm-Reifferscheidt-Allee gefunden worden. Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod des 14-JÃ¤hrigen feststellen. Eine Mordkommission unter der Leitung des PolizeiprÃ¤sidiums DÃ¼sseldorf Ã¼bernahm die weiteren Ermittlungen. Bei der Obduktion des 14-jÃ¤hrigen Opfers wurden dann sowohl Stich- als auch Schnittverletzungen festgestellt. Diese Verletzungen fÃ¼hrten laut Obduktionsergebnis zum Tod des Jugendlichen.

