EntfÃ¼hrung der Mutter von US-Starmoderatorin: Familie fordert erneut Lebenszeichen

Im Fall der entfÃ¼hrten Mutter von US-Starmoderatorin Savanna Guthrie hat sich die Familie erneut an die EntfÃ¼hrer gewandt. "Wer immer da drauÃŸen unsere Mutter gefangen hÃ¤lt, wir wollen Nachricht von Ihnen", sagte der Sohn der EntfÃ¼hrten, Camron Guthrie, in einem am Donnerstag in Onlinediensten verÃ¶ffentlichten Video. "Wir haben keinen direkten Kontakt (...). Wir brauchen die MÃ¶glichkeit, mit Ihnen zu kommunizieren, damit wir Fortschritte machen. Aber erst einmal mÃ¼ssen wir wissen, dass Sie unsere Mutter haben", sagte er weiter.
Indes bestÃ¤tigte die Bundespolizei FBI, dass ein Erpresserschreiben mit einer LÃ¶segeldforderung fÃ¼r die entfÃ¼hrte 84-jÃ¤hrige Nancy Guthrie vorliegt.Â Zur HÃ¶he der verlangten Summe machte der zustÃ¤ndige FBI-Beamte Heith Janke keine Angaben. Die EntfÃ¼hrer hÃ¤tten zunÃ¤chst eine Frist gesetzt, die bereits auslief. Eine weitere Frist laufe am Montag aus. Es sei ungewÃ¶hnlich, dass es bisher keinen direkten Kontakt mit den EntfÃ¼hrern geben.Â
"Wir nehmen jede Spur in diesem Fall sehr ernst", sagte Janke. Im Zusammenhang mit einer als falsch entlarvten LÃ¶segeldforderung habe es eine Festnahme gegeben. FÃ¼r Informationen, die zu den TÃ¤tern oder der Rettung von Nancy Guthrie fÃ¼hrten, wurde eine Belohnung von 50.000 Dollar (fast 42.400 Euro) ausgegeben.Â
Die Ermittler vermuten, dass Nancy Guthrie am Samstagabend oder Sonntagmorgen aus ihrem Haus im Kreis Tucson in Arizona entfÃ¼hrt wurde. Die Verbindung zum Herzschrittmacher der 84-JÃ¤hrigen sei gegen 3.00 Uhr am Sonntagmorgen verloren gegangen, sagte der Sheriff von Tucson, Chris Nanos. Auf der TÃ¼rschwelle habe es Blutspuren der EntfÃ¼hrten gegeben. Nanos wies auf den schlechten Gesundheitszustand von Guthrie hin, sie sei zum Ãœberleben auf ihre Medikamente angewiesen.
Die EntfÃ¼hrung sorgt wegen der Bekanntheit von Savannah Guthrie in den USA fÃ¼r viel Schlagzeilen und MitgefÃ¼hl. Die Moderatorin einer bekannten Morgensendung hatte sich am Mittwoch ebenfalls in einem Video direkt an die EntfÃ¼hrer gewandt. Auch PrÃ¤sident Donald Trump schaltete sich ein. Er habe Savannah Guthrie persÃ¶nlich zugesichert, dass er alle Bundes- und Ã¶rtlichen StrafverfolgungsbehÃ¶rden angewiesen habe, der Familie unverzÃ¼glich uneingeschrÃ¤nkt zur VerfÃ¼gung zu stehen, erklÃ¤rte er.
Brennpunkte
Entführung der Mutter von US-Starmoderatorin: Familie fordert erneut Lebenszeichen
6. Februar 2026, 09:10 Uhr
