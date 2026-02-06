Polizisten stoppen um 34 Tonnen Ã¼berladenen Lastwagen in Mecklenburg-Vorpommern

Ãœberladener Lastwagen auf einer StraÃŸe

Polizisten haben die Fahrt eines um mehr als 34 Tonnen Ã¼berladenen Lastwagens in Mecklenburg-Vorpommern gestoppt. Der Fahrer war in der Vergangenheit zudem hÃ¤ufiger zu schnell unterwegs, wie die Polizei Rostock mitteilte.

Polizisten haben die Fahrt eines um mehr als 34 Tonnen Ã¼berladenen Lastwagens in Mecklenburg-Vorpommern gestoppt. Der Fahrer war in der Vergangenheit zudem hÃ¤ufiger viel zu schnell unterwegs und beschleunigte seinen Laster auf bis zu 137 Stundenkilometer, wie die Polizei Rostock am Freitag mitteilte. Demnach wurde der mit Metallschrott beladene Lastwagen mitsamt AnhÃ¤nger aus den Niederlanden am Donnerstagnachmittag an der Autobahn 20 bei Wismar kontrolliert.Â



Die Waage eines nahegelegenen Unternehmens zeigte ein Gesamtgewicht von 74,4 Tonnen an. Zugelassen war das Fahrzeug jedoch nur fÃ¼r maximal 40 Tonnen. Bei der Auswertung des Fahrtenschreibers stellte sich zudem heraus, dass der 31 Jahre alte Fahrer mit seinem Lastwagen in der Vergangenheit schon Ã¶fter schneller unterwegs war, als die zugelassene HÃ¶chstgeschwindigkeit es erlaubt.



In der Spitze erreichte er bis zu 137 Kilometer pro Stunde. Der Lastwagen darf seine Fahrt in Richtung Niederlande erst fortsetzen, wenn das Gesamtgewicht auf 40 Tonnen reduziert wurde.