Tausende bundeseigene Wohnungen und damit rund neun Prozent des gesamten Wohnungsbestandes des Bundes stehen derzeit einem Bericht zufolge leer. Das berichtete das Portal t-online am Freitag unter Berufung auf eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Caren Lay. Demnach stehen derzeit genau 3192 Wohnungen im Besitz des Bundes leer.
Die Immobiliendienstleisterin des Bundes, die Bundesanstalt fÃ¼r Immobilienaufgaben, verwaltet laut Bericht nach eigenen Angaben vom August 2025 rund 37.000 Wohnungen fÃ¼r Bundesbedienstete, also etwa fÃ¼r Bundespolizisten. Wie aus der Anfrage hervorgeht, ist ein groÃŸer Teil der leerstehenden Wohnungen mÃ¤ngelbehaftet oder wird gerade saniert. Weitere knapp tausend leerstehende Wohnungen gelten zudem als nicht marktaktiv, stehen dem Mietmarkt also nicht mehr zur VerfÃ¼gung.
Lay, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, bezeichnete es angesichts des Mietennotstands im Land als "absolut unverantwortlich, dass der Bund eigene Wohnungen leer stehen lÃ¤sst". Es kÃ¶nne nicht sein, dass MÃ¤ngel nicht sofort behoben wÃ¼rden. Die anderen leerstehenden Wohnungen mÃ¼ssten zudem schnellstmÃ¶glich vermietet werden.
Besonders groÃŸ ist der Leerstand dem Bericht zufolge auch bei den GewerbeflÃ¤chen, also BÃ¼ro-, Lager- und ProduktionsflÃ¤chen: Fast die HÃ¤lfte der bundeseigenen FlÃ¤chen aus dem Bereich "Gewerbe und sonstige Liegenschaften" steht demnach leer. Insgesamt hÃ¤lt die die Bundesanstalt fÃ¼r Immobilienaufgaben rund 5,5 Millionen Quadratmeter - 2,6 Millionen davon sind unbenutzt.
Politik
Bericht: Tausende bundeseigene Wohnungen stehen leer - Scharfe Kritik der Linken
- AFP - 6. Februar 2026, 09:19 Uhr
Tausende bundeseigene Wohnungen und damit rund neun Prozent des gesamten Wohnungsbestandes des Bundes stehen derzeit leer. Das berichtete das Portal t-online unter Berufung auf eine Antwort der Regierung auf eine Linken-Anfrage.
Tausende bundeseigene Wohnungen und damit rund neun Prozent des gesamten Wohnungsbestandes des Bundes stehen derzeit einem Bericht zufolge leer. Das berichtete das Portal t-online am Freitag unter Berufung auf eine Antwort der Regierung auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Caren Lay. Demnach stehen derzeit genau 3192 Wohnungen im Besitz des Bundes leer.
Weitere Meldungen
In der Debatte um die Arbeitszeit der BeschÃ¤ftigten in Deutschland hat die deutsche BevÃ¶lkerung eine klare Meinung: In dem am Freitag verÃ¶ffentlichten ZDF-"Politbarometer"Mehr
US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Start eines nach ihm benannten Verkaufsportals fÃ¼r vergÃ¼nstigte Medikamente bekannt gegeben. Auf der Website "TrumpRx" seien "Dutzende der amMehr
Japan wÃ¤hlt am Sonntag in vorgezogenen Wahlen ein neues Parlament. Umfragen deuten auf einen deutlichen Sieg der konservativen Liberaldemokratischen Partei (LDP) vonMehr
Top Meldungen
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Die preisbereinigte Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach vorlÃ¤ufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im DezemberMehr
Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Dezember 2025 sind die deutschen Exporte gegenÃ¼ber November 2025 kalender- und saisonbereinigt um 4,0 Prozent und die Importe um 1,4Mehr
Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Gasspeicher und hoher Importe von US-FlÃ¼ssigerdgas (LNG) fordert Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael KretschmerMehr