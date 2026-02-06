Politik

Bericht: Tausende bundeseigene Wohnungen stehen leer - Scharfe Kritik der Linken

  • AFP - 6. Februar 2026, 09:19 Uhr
Bild vergrößern: Bericht: Tausende bundeseigene Wohnungen stehen leer - Scharfe Kritik der Linken
Wohnhäuser in München
Bild: AFP

Tausende bundeseigene Wohnungen und damit rund neun Prozent des gesamten Wohnungsbestandes des Bundes stehen derzeit leer. Das berichtete das Portal t-online unter Berufung auf eine Antwort der Regierung auf eine Linken-Anfrage.

Die Immobiliendienstleisterin des Bundes, die Bundesanstalt fÃ¼r Immobilienaufgaben, verwaltet laut Bericht nach eigenen Angaben vom August 2025 rund 37.000 Wohnungen fÃ¼r Bundesbedienstete, also etwa fÃ¼r Bundespolizisten. Wie aus der Anfrage hervorgeht, ist ein groÃŸer Teil der leerstehenden Wohnungen mÃ¤ngelbehaftet oder wird gerade saniert. Weitere knapp tausend leerstehende Wohnungen gelten zudem als nicht marktaktiv, stehen dem Mietmarkt also nicht mehr zur VerfÃ¼gung.

Lay, wohnungspolitische Sprecherin der Linksfraktion, bezeichnete es angesichts des Mietennotstands im Land als "absolut unverantwortlich, dass der Bund eigene Wohnungen leer stehen lÃ¤sst". Es kÃ¶nne nicht sein, dass MÃ¤ngel nicht sofort behoben wÃ¼rden. Die anderen leerstehenden Wohnungen mÃ¼ssten zudem schnellstmÃ¶glich vermietet werden.

Besonders groÃŸ ist der Leerstand dem Bericht zufolge auch bei den GewerbeflÃ¤chen, also BÃ¼ro-, Lager- und ProduktionsflÃ¤chen: Fast die HÃ¤lfte der bundeseigenen FlÃ¤chen aus dem Bereich "Gewerbe und sonstige Liegenschaften" steht demnach leer. Insgesamt hÃ¤lt die die Bundesanstalt fÃ¼r Immobilienaufgaben rund 5,5 Millionen Quadratmeter - 2,6 Millionen davon sind unbenutzt.

