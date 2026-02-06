Trump startet nach ihm benanntes Regierungsportal fÃ¼r gÃ¼nstigere Medikamente

Trump bei der Vorstellung von TrumpRx im WeiÃŸen Haus

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat den Start eines nach ihm benannten Verkaufsportals fÃ¼r vergÃ¼nstigte Medikamente bekannt gegeben. Auf der Website "TrumpRx" seien "Dutzende der am hÃ¤ufigsten verwendeten verschreibungspflichtigen Medikamente fÃ¼r alle Verbraucher mit drastischen Rabatten erhÃ¤ltlich", sagte Trump am Donnerstag (Ortszeit) bei der Vorstellung des Regierungsportals im WeiÃŸen Haus.Â Trump versucht angesichts einer drohenden Niederlage seiner Republikaner bei den Zwischenwahlen im November, die Wut der US-WÃ¤hler Ã¼ber hohe Lebenshaltungskosten zu adressieren.



Der US-Pharmakonzern Eli Lilly und der dÃ¤nische Pharmakonzern Novo Nordisk haben Trump zufolge eingewilligt, ihre beliebten, aber teuren Abnehmmittel Ã¼ber die Seite preisreduziert anzubieten. Novo Nordisks Ozempic soll demnach von Ã¼ber 1000 Dollar (848 Euro) auf 199 Dollar pro Monat gesenkt werden, wÃ¤hrend Eli Lillys Wegovy von 1300 Dollar auf 199 Dollar reduziert wird.Â



Auch Medikamente zur Fruchtbarkeitsbehandlung werden in dem Portal aufgefÃ¼hrt. "Wir werden mit diesen Kosten viele Trump-Babys haben", sagte der TV-Mediziner und Leiter der GesundheitsbehÃ¶rde CMS, Mehmet Ã–z.



Dem WeiÃŸen Haus zufolge sind derzeit mehr als 40 preisreduzierte Medikamente im Portal "TrumpRx" gelistet. Die Preise werden dem Portal zufolge nach den ersten zwei Monaten schrittweise steigen. Nutzer kÃ¶nnen nach dem gewÃ¼nschten Medikament suchen, einen Gutschein ausdrucken und ihn in Apotheken vorzeigen, um das Produkt zum ermÃ¤ÃŸigten Preis zu kaufen.



Der US-PrÃ¤sident hatte in der Vergangenheit geklagt, Abnehmmittel und andere Medikamente seien in Europa grÃ¶ÃŸtenteils deutlich billiger als in den USA. Er macht seit Monaten Druck auf Pharmakonzerne, die Preise zu senken.Â Die USA gehÃ¶ren zu den LÃ¤ndern mit den prozentual meisten Ã¼bergewichtigen Menschen weltweit.



Trumps Republikaner haben derzeit eine knappe Mehrheit im US-ReprÃ¤sentantenhaus. In der zweiten Kongresskammer, dem Senat, verfÃ¼gen sie ebenfalls Ã¼ber eine Mehrheit. FÃ¼r gewÃ¶hnlich erleidet die regierende Partei bei den Zwischenwahlen allerdings deutliche Verluste. Die Demokraten hoffen deswegen, das ReprÃ¤sentantenhaus im Herbst zurÃ¼ckerobern zu kÃ¶nnen.