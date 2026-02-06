Sicherheitspolitiker fordern deutsche Ermittlungen zum Fall Epstein

Epstein (l.) und seine Freundin Ghislaine Maxwell

Mehrere Sicherheitspolitiker im Bundestag haben eine systematische Auswertung der neu verÃ¶ffentlichten US-Unterlagen zum Fall des US-SexualstraftÃ¤ters Jeffrey Epstein durch deutsche Staatsanwaltschaften gefordert. Die deutschen BehÃ¶rden sollten sich "die Epstein-Akten genau anschauen und gegebenenfalls amerikanische BehÃ¶rden nach weiteren Informationen anfragen", sagte der GrÃ¼nen-Fraktionsvize Konstantin von Notz dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe).Â



Von der Bundesregierung verlangte von Notz Auskunft, inwieweit deutschen Nachrichtendiensten und anderen SicherheitsbehÃ¶rden Kenntnisse Ã¼ber Epsteins Taten sowie Ã¼ber dahinterstehende "ausbeuterische, kriminelle oder pÃ¤dokriminelle Netzwerke" und deren internationale BezÃ¼ge bekannt gewesen seien.



Ã„hnlich Ã¤uÃŸerte sich der Vorsitzende des Geheimdienste-Kontrollgremiums, Marc Henrichmann (CDU). In die "unsÃ¤glichen Epstein-Machenschaften" seien offenbar hochrangige Entscheider aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik verwickelt gewesen, sagte er dem "Handelsblatt". Die EnthÃ¼llungen bÃ¶ten "erhebliches Kompromittierungs- und Erpressungspotential". Es mÃ¼sse geprÃ¼ft werden, ob dadurch Entscheidungen "zu Lasten der Sicherheit Deutschlands und Europas" beeinflusst worden sein kÃ¶nnten. Das Parlament werde den SicherheitsbehÃ¶rden dazu Fragen stellen.



Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler, hielt deutsche BezÃ¼ge fÃ¼r mÃ¶glich. "Angesichts der zahlreichen Verflechtungen in europÃ¤ische Machtzirkel ist es keineswegs ausgeschlossen, dass sich Verflechtungen auch nach Deutschland ergeben kÃ¶nnen", sagte der dem "Handelsblatt". FÃ¼r die strafrechtliche Aufarbeitung verwies Fiedler auf die enge Zusammenarbeit von deutschen und US-ErmittlungsbehÃ¶rden. Er erwarte, dass deutsche Stellen in einschlÃ¤gigen FÃ¤llen beteiligt wÃ¼rden.Â



Zugleich sah Fiedler eine mÃ¶gliche geheimdienstliche Dimension. Sollte sich der von Polens Regierungschef Donald Tusk geÃ¤uÃŸerte Verdacht einer mÃ¶glichen russischen Einflussoperation bestÃ¤tigen, "wÃ¼rde das zahlreiche Folgefragen aufwerfen, die auch uns hier betreffen".



Das Justizministerium in Washington hatte vor einer Woche mehr als drei Millionen weitere Dokumente zum Fall Epstein verÃ¶ffentlicht, darunter E-Mails, Fotos und Videos. Darin erscheinen wieder die Namen zahlreicher PersÃ¶nlichkeiten.



Epstein soll im Verlauf der Jahrzehnte mehr als tausend MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht haben. Der bereits 2008 verurteilte Epstein wurde 2019 unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen. Rund einen Monat spÃ¤ter wurde er erhÃ¤ngt in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle gefunden, nach offiziellen Angaben nahm er sich das Leben.