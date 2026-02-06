Ein Gericht in Hongkong wird am Montag das StrafmaÃŸ fÃ¼r den wegen VerstÃ¶ÃŸen gegen das sogenannte Sicherheitsgesetz verurteilten Demokratie-Aktivisten und Verleger Jimmy Lai verkÃ¼nden. Das teilte dieÂ Hongkonger Justiz am Freitag auf ihrer Website mit. Dem 78-JÃ¤hrigen droht eine lebenslange Haftstrafe.
Lai, der auch die britische StaatsbÃ¼rgerschaft besitzt, war im Dezember vergangenen Jahres der "Kollaboration mit auslÃ¤ndischen KrÃ¤ften" und des "Aufruhrs" fÃ¼r schuldig befunden worden. Die Staatsanwaltschaft warf Lai vor, der Drahtzieher hinter zwei mutmaÃŸlichen VerschwÃ¶rungen gewesen zu sein. Dabei seien auslÃ¤ndische MÃ¤chte aufgerufen worden, MaÃŸnahmen gegen Hongkong oder China zu ergreifen.
Die britische Regierung sowie US-PrÃ¤sident Donald Trump haben die Freilassung Lais gefordert. Seine UnterstÃ¼tzer Ã¤uÃŸerten zuletzt zudem Besorgnis Ã¼ber seinen Gesundheitszustand. Seine Tochter Claire sagte gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP, ihr an Diabetes erkrankter Vater habe "erheblich an Gewicht verloren". Zudem wiesen seine ZÃ¤hne und NÃ¤gel Zeichen von Verfall auf.
Lai ist einer der bekanntesten Aktivisten der Hongkonger Demokratiebewegung, die von den BehÃ¶rden mit massivem Druck inzwischen de facto zum Erliegen gebracht worden ist. Die Anklage gegen ihn stÃ¼tzt sich auf das 2020 nach den Massenprotesten in Hongkong von der Regierung in Peking durchgesetzte Sicherheitsgesetz. Der GrÃ¼nder der Zeitung "Apple Daily" sitzt bereits seit Ende 2020 in Haft. Der Prozess gegen ihn begann im Dezember 2023.Â
Brennpunkte
StrafmaÃŸverkÃ¼ndung gegen Hongkonger Demokratie-Aktivisten Jimmy Lai fÃ¼r Montag angesetzt
- AFP - 6. Februar 2026, 04:08 Uhr
