Parlamentswahl in Japan: Sieg der Konservativen von Regierungschefin Takaichi erwartet

Japans Regierungschefin Sanae Takaichi

Japan wÃ¤hlt am Sonntag in vorgezogenen Wahlen ein neues Parlament. Umfragen deuten auf einen deutlichen Sieg der konservativen Partei von Regierungschefin Sanae Takaichi hin.

Japan wÃ¤hlt am Sonntag in vorgezogenen Wahlen ein neues Parlament. Umfragen deuten auf einen deutlichen Sieg der konservativen Liberaldemokratischen Partei (LDP) von Regierungschefin Sanae Takaichi hin. Sie war im Oktober als erste Frau in Japan ins hÃ¶chste Regierungsamt gewÃ¤hlt geworden. Im vergangenen Monat lÃ¶ste sie das Unterhaus auf und bereitete damit den Weg fÃ¼r Neuwahlen.Â



Die 64-jÃ¤hrige Takaichi hofft, angesichts hoher Beliebtheitswerte ein gutes Wahlergebnis fÃ¼r ihre Liberaldemokratische Partei (LDP) erreichen und damit ihre Regierung auf eine stabilere Basis stellen zu kÃ¶nnen. Ihr Kabinett kommt in Umfragen auf Zustimmungswerte von rund 70 Prozent. Sie deuten darauf hin, dass die LDP problemlos mehr als die 233 fÃ¼r die Mehrheit erforderlichen Sitze im Abgeordnetenhaus in Tokio erobern wird. Gemeinsam kÃ¶nnten die LDP und ihr rechtsgerichteter Koalitionspartner Japan Innovation Party (JIP) auf mehr als 300 der 465 Sitze und sogar in die NÃ¤he der Zweidrittelmehrheit kommen. Â Â



Bislang hat die Regierungskoalition nur eine knappe Mehrheit inne, was die Durchsetzung von Takaichis ehrgeizigen ReformplÃ¤nen erschwert. Die Regierung hat fÃ¼r das am 1. April beginnende nÃ¤chste Haushaltsjahr ein Rekordbudget von 122,3 Billionen Yen (umgerechnet rund 665 Milliarden Euro) auf den Weg gebracht. Mit dem Entwurf sollen sowohl hÃ¶here Verteidigungsausgaben als auch die steigenden Kosten fÃ¼r die Sozialversicherung finanziert werden. Eine komfortable Mehrheit im Parlament wÃ¼rde die Verabschiedung des Mammuthaushaltes fÃ¼r Takaichi deutlich erleichtern.



Die erzkonservative Regierungschefin, die in ihrer Jugend Schlagzeugerin in einer Heavy-Metal-Band war und die verstorbene britische Premierministerin Margaret Thatcher bewundert, ist bei vielen Japanern beliebt - insbesondere bei jungen Menschen. In ihrer erst kurzen Amtszeit ist zu einer Art Mode-Ikone und einem Star in Onlinenetzwerken geworden.Â



"Die Worte, die sie nutzt, sind einfach zu verstehen", sagte Mikitaka Masuyama vom National Graduate Institute for Policy Studies in Tokio im GesprÃ¤ch mit AFP. Ihr VorgÃ¤nger Shigeru Ishiba habe sich viele Gedanken gemacht, "aber sprach wie ein Akademiker".Â



Auch US-PrÃ¤sident Donald Trump unterstÃ¼tzt Takaichi. Sie "hat bereits bewiesen, eine starke, mÃ¤chtige und weise AnfÃ¼hrerin zu sein, und eine, die ihr Land wirklich liebt", erklÃ¤rte Trump in seinem Onlinedienst Truth Social und kÃ¼ndigte einen Besuch der japanischen Regierungschefin in den USA fÃ¼r den 19. MÃ¤rz an. Dabei sprach er ihr seine "vollstÃ¤ndige und totale UnterstÃ¼tzung" aus.



Offen bleibt, wie sich die Beziehungen zwischen Japan und China weiterentwickeln. Kurz nach ihrem Amtsantritt hatte Takaichi ein militÃ¤risches Eingreifen ihres Landes angedeutet, sollte Peking die Insel Taiwan angreifen. Die Ã„uÃŸerungen Takaichis hatten sofort fÃ¼r starke Spannungen zwischen Tokio und Peking gesorgt.Â



China betrachtet das demokratische und selbstverwaltete Taiwan als abtrÃ¼nnige Provinz und schlieÃŸt nicht au, sich die Insel mit militÃ¤rischer Gewalt einzuverleiben. Japan hatte Taiwan, das nur rund 60 Kilometer von der nÃ¤chstgelegenen japanischen Insel entfernt liegt, bis 1945 jahrzehntelang besetzt gehalten.



Peking bestellte im November den japanischen Botschafter ein. Im Januar holte China dann zwei Pandas aus Japan zurÃ¼ck, die im Zuge der Pandadiplomatie eigentlich als Zeichen der Freundschaft in einem Zoo in Japan lebten.



Yee Kuang Heng, Experte fÃ¼r internationale Sicherheit an der UniversitÃ¤t Tokio, glaubt, dass die Spannungen zwischen beiden MÃ¤chten nachlassen kÃ¶nnten, wenn Takaichi gestÃ¤rkt aus der Wahl hervorgeht. Peking kÃ¶nne dann zu dem Schluss kommen, dass Takaichi "Ã¼ber mehr DurchhaltevermÃ¶gen verfÃ¼gt als angenommen und dem Druck nicht nachgegeben hat, sodass man sich irgendwie mit ihre arrangieren muss", sagte Heng der Nachrichtenagentur AFP.Â