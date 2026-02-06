Brennpunkte

"Politbarometer": GroÃŸe Mehrheit glaubt nicht an Friedensbereitschaft Putins

  • AFP - 6. Februar 2026, 09:49 Uhr
Bild vergrößern: Politbarometer: GroÃŸe Mehrheit glaubt nicht an Friedensbereitschaft Putins
Kreml-Chef Putin
Bild: AFP

Trotz der jÃ¼ngsten GesprÃ¤che zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges ist nur rund jeder sechste Deutsche der Ansicht, dass der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin ernsthaftes Interesse an einer dauerhaften Waffenruhe hat. In dem am Freitag verÃ¶ffentlichten ZDF-"Politbarometer" bescheinigten 16 Prozent der Befragten dem Kreml-Chef eine entsprechende Bereitschaft.Â 

Mit 51 Prozent vertraten weit Ã¼berdurchschnittlich viele AfD-AnhÃ¤nger die Ansicht, dass Putin eine Feuerpause will. 80 Prozent und damit klare Mehrheiten in den anderen ParteianhÃ¤ngergruppen bezweifeln das. Folglich glaubt â€“ Ã¤hnlich wie in den vergangenen Monaten â€“ der GroÃŸteil der Deutschen (91 Prozent) nicht, dass es in den nÃ¤chsten Wochen zu einer dauerhaften Waffenruhe im Ukraine-Krieg kommen wird.

Zudem erwarten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg 45 Prozent der Befragten einen Angriff Russlands auch auf Ã¶stliche Nato-LÃ¤nder wie Polen oder die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Die HÃ¤lfte der Deutschen, darunter die meisten AfD-AnhÃ¤nger (74 Prozent), rechnen nicht damit.

FÃ¼r das "Politbarometer" wurden von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 03. bis zum 05. Februar 1289 zufÃ¤llig ausgewÃ¤hlte Wahlberechtigte befragt.

