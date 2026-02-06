Trotz der jÃ¼ngsten GesprÃ¤che zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges ist nur rund jeder sechste Deutsche der Ansicht, dass der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin ernsthaftes Interesse an einer dauerhaften Waffenruhe hat. In dem am Freitag verÃ¶ffentlichten ZDF-"Politbarometer" bescheinigten 16 Prozent der Befragten dem Kreml-Chef eine entsprechende Bereitschaft.Â
Mit 51 Prozent vertraten weit Ã¼berdurchschnittlich viele AfD-AnhÃ¤nger die Ansicht, dass Putin eine Feuerpause will. 80 Prozent und damit klare Mehrheiten in den anderen ParteianhÃ¤ngergruppen bezweifeln das. Folglich glaubt â€“ Ã¤hnlich wie in den vergangenen Monaten â€“ der GroÃŸteil der Deutschen (91 Prozent) nicht, dass es in den nÃ¤chsten Wochen zu einer dauerhaften Waffenruhe im Ukraine-Krieg kommen wird.
Zudem erwarten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg 45 Prozent der Befragten einen Angriff Russlands auch auf Ã¶stliche Nato-LÃ¤nder wie Polen oder die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen. Die HÃ¤lfte der Deutschen, darunter die meisten AfD-AnhÃ¤nger (74 Prozent), rechnen nicht damit.
FÃ¼r das "Politbarometer" wurden von der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen vom 03. bis zum 05. Februar 1289 zufÃ¤llig ausgewÃ¤hlte Wahlberechtigte befragt.
Brennpunkte
"Politbarometer": GroÃŸe Mehrheit glaubt nicht an Friedensbereitschaft Putins
- AFP - 6. Februar 2026, 09:49 Uhr
Trotz der jÃ¼ngsten GesprÃ¤che zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges ist laut ZDF-'Politbarometer' nur rund jeder sechste Deutsche der Ansicht, dass der russische PrÃ¤sident Putin Interesse an einer dauerhaften Waffenruhe hat.
Trotz der jÃ¼ngsten GesprÃ¤che zwischen Russland und der Ukraine zur Beendigung des Krieges ist nur rund jeder sechste Deutsche der Ansicht, dass der russische PrÃ¤sident Wladimir Putin ernsthaftes Interesse an einer dauerhaften Waffenruhe hat. In dem am Freitag verÃ¶ffentlichten ZDF-"Politbarometer" bescheinigten 16 Prozent der Befragten dem Kreml-Chef eine entsprechende Bereitschaft.Â
Weitere Meldungen
Polizisten haben die Fahrt eines um mehr als 34 Tonnen Ã¼berladenen Lastwagens in Mecklenburg-Vorpommern gestoppt. Der Fahrer war in der Vergangenheit zudem hÃ¤ufiger viel zuMehr
Im Fall der entfÃ¼hrten Mutter von US-Starmoderatorin Savanna Guthrie hat sich die Familie erneut an die EntfÃ¼hrer gewandt. "Wer immer da drauÃŸen unsere Mutter gefangen hÃ¤lt,Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Henning Otte (CDU), drÃ¤ngt auf eine deutlich stÃ¤rkere Priorisierung von BÃ¼ndnis- undMehr
Top Meldungen
Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts sich leerender Gasspeicher und hoher Importe von US-FlÃ¼ssigerdgas (LNG) fordert Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael KretschmerMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die GrÃ¼nen-Vorsitzende Franziska Brantner hat die Bundesregierung aufgefordert, bis Ende des Monats Eckpunkte fÃ¼r eine Reform desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat einen Importstopp fÃ¼r Waren chinesischer InternethÃ¤ndler ins GesprÃ¤ch gebracht. "Es ist einMehr