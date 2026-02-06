Wehrbeauftragter Otte fordert Kurswechsel bei AuslandseinsÃ¤tzen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wehrbeauftragte des Deutschen Bundestags, Henning Otte (CDU), drÃ¤ngt auf eine deutlich stÃ¤rkere Priorisierung von BÃ¼ndnis- und Landesverteidigung.
Angesichts von "17 AuslandseinsÃ¤tzen auf drei Kontinenten" und "weit Ã¼ber 2.000 Soldatinnen und Soldaten" warnt Otte: "Wir mÃ¼ssen uns auf den Kernauftrag konzentrieren. Das ist BÃ¼ndnisverteidigung und Landesverteidigung. Die Truppe darf nicht Ã¼berdehnt werden", sagte er im Berlin Playbook Podcast von POLITICO.
Otte fordert eine Neubewertung einzelner Mandate und nennt dabei auch den SÃ¼dsudan. "Wir mÃ¼ssen vielleicht Ã¼berlegen, wie wir eine strategische PrÃ¤senz erfÃ¼llen, ohne immer gleich die Heimatarmee dort vor Ort ausbilden zu mÃ¼ssen", sagte er. Entscheidend sei "eine AbwÃ¤gung" - "kein Automatismus".
Mit Blick auf den Irak-Einsatz, dessen Mandat der Bundestag erst vergangene Woche verlÃ¤ngert hatte, nun aber wegen der Lage im Iran Truppen evakuiert werden, sagt Otte: "Nein, ich kritisiere die Entscheidung des Deutschen Bundestags nicht", es "mutet schon zum Nachdenken an", wenn kurz darauf erklÃ¤rt werde: Diesen Auftrag kÃ¶nne man so nicht erfÃ¼llen.
Beim neuen Wehrdienst warnt Otte vor Zeitdruck. "Ja, das Gesetz ist beschlossen. Aber die Voraussetzungen werden jetzt erst aufgebaut", sagte er - Musterungsstrukturen mÃ¼ssten erst entstehen. Und: Wenn Ende 2026 klar werde, "dass der Aufwuchs zum Aufbau auch der Stammtruppe nicht ausreicht, dann muss die Debatte nochmal geÃ¶ffnet werden".
FÃ¼r eine mÃ¶gliche Friedenssicherung in der Ukraine mahnt Otte ZurÃ¼ckhaltung bei Zusagen an: "Deutschland muss und wird auch einen Beitrag leisten", aber "eine vorschnelle Zusicherung, vielleicht sogar mit ganz konkreten Zahlen, wÃ¼rde andere davon befreien, ihren Beitrag zu leisten".
Zugleich fordert Otte mehr zivile Vorsorge: "Wir brauchen einen militÃ¤rischen Operationsplan, wie auch einen zivilen Operationsplan", sagte er - und appellierte nach einem GesprÃ¤ch mit Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), die Gesamtverteidigung als "gesamtstaatliche Aufgabe" zu behandeln.
