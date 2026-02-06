Havanna erklÃ¤rt sich zu GesprÃ¤chen mit Washington "ohne Druck" bereit

Kubas PrÃ¤sident Miguel DÃ­az-Canel im Staatsfernsehen

Nach monatelangen Drohungen aus Washington hat sich die kubanische Regierung zu GesprÃ¤chen mit der US-Regierung bereit erklÃ¤rt. "Kuba ist bereit, mit den USA in einen Dialog zu treten, einen Dialog Ã¼ber jedes Thema", sagte der kubanische PrÃ¤sident Miguel DÃ­az-Canel am Donnerstag im Staatsfernsehen. Solche GesprÃ¤che mÃ¼ssten jedoch "ohne Druck oder Vorbedingungen" stattfinden, betonte er.



Nach der Gefangennahme des linksnationalistischen venezolanischen Staatschefs NicolÃ¡s Maduro zu Jahresbeginn bei einem US-MilitÃ¤reinsatz hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump deutlich gemacht, dass er auch andere LÃ¤nder im Visier hat - darunter Kuba. Ein militÃ¤risches Eingreifen sei dort aber nicht nÃ¶tig, denn ohne das Ã–l aus Venezuela werde die kommunistische Herrschaft in Havanna ohnehin zusammenbrechen, sagte Trump damals.



Das WeiÃŸe Haus wiederholte nun seine Behauptung. "Angesichts der Tatsache, dass die kubanische Regierung am Ende ist und ihr Land kurz vor dem Zusammenbruch steht, sollten sie bei ihren Ã„uÃŸerungen gegenÃ¼ber dem PrÃ¤sidenten der USA klug sein", sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt vor Journalisten.



Am Sonntag hatte Trump erklÃ¤rt, seine Regierung spreche derzeit mit den "hÃ¶chsten Vertretern" in Havanna Ã¼ber ein Abkommen. Die kubanische Regierung teilte daraufhin mit, es gebe Kontakte mit Washington, von einem Dialog kÃ¶nne jedoch nicht die Rede sein.



Kuba steckt in seiner schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Seit Ende 2024 gab es fÃ¼nf landesweite StromausfÃ¤lle, die teilweise mehrere Tage dauerten. Immer wieder haben die Menschen mit Blackouts zu kÃ¤mpfen, die mitunter mehr als 20 Stunden dauern. Der nur etwa 145 Kilometer von der SÃ¼dspitze Floridas entfernte Karibikstaat unterliegt seit 1962 einem US-Wirtschaftsembargo.