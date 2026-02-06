1. Bundesliga: Union und Frankfurt unentschieden

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum Auftakt des 21. Spieltags in der FuÃŸball-Bundesliga haben sich Union Berlin und Eintracht Frankfurt mit einem 1:1 unentschieden getrennt. FÃ¼r die GÃ¤ste war es ein besonderes Spiel, denn mit Albert Riera betrat ein neuer Cheftrainer die Frankfurter Bank. Die HauptstÃ¤dter hatten im bisherigen Jahr noch nicht viel Grund zur Freude und wollten zu Hause gegen den Tabellenneunten unbedingt Punkte einfahren.
Die Partie begann mit vorsichtigem Abtasten. Eintracht Frankfurt Ã¼bernahm von Beginn an den Ballbesitz, ohne jedoch klare Torchancen herauszuspielen. In den ersten Minuten dominierten die GÃ¤ste mit langen Passstafetten, wÃ¤hrend Union Berlin zunÃ¤chst auf Konter lauerte. Bereits nach wenigen Minuten sorgten die Fans der Berliner fÃ¼r Aufsehen: Pyrotechnik auf den TribÃ¼nen fÃ¼hrte zu Unterbrechungen und verlangsamte das Spielgeschehen.
Trotz des Ã¼berwiegenden Ballbesitzes der Frankfurter kam kaum Gefahr vor dem Tor der Berliner auf. Die GÃ¤ste versuchten immer wieder, Ã¼ber die AuÃŸenbahnen Druck zu erzeugen, doch ihre Angriffe verpufften meist vor dem Strafraum. Union nutzte das Spiel Ã¼ber die FlÃ¼gel, blieb jedoch zunÃ¤chst harmlos. Die grÃ¶ÃŸte Chance vor der Pause hatte Kemlein mit einem Fernschuss, den Frankfurts TorhÃ¼ter Kaua Santos jedoch sicher abwehrte.
Die Hausherren agierten in der Defensive diszipliniert und setzten auf gelegentliche VorstÃ¶ÃŸe. Frankfurt kombinierte sich Ã¼ber die linke Seite gut durch, aber immer wieder fehlte der finale Pass oder das Timing im Strafraum. Die erste Halbzeit endete torlos, wobei die Ballbesitzstatistik der Hessen mit Ã¼ber 70â€¯ Prozent ein deutliches Bild zeichnete - zwingende Aktionen blieben jedoch aus.
Nach der Pause zeigte Frankfurt mehr Initiative. Die Ballkontrolle blieb hoch, und die GÃ¤ste suchten die LÃ¼cken in der Berliner Defensive. Einige Chancen durch HÃ¶jlund und Kalimuendo blieben jedoch ungenutzt, und die Berliner verteidigten geschickt. Auf der anderen Seite sorgten EckbÃ¤lle und DistanzschÃ¼sse fÃ¼r leichte Aufregung, doch bis zur 84. Minute blieb es beim 0:0.
Dann Ã¼berschlugen sich die Ereignisse: Nathaniel Brown erzielte nach einem vorbereitenden Spielzug das 1:0 fÃ¼r die Eintracht. Kurz nach seinem Tor musste Brown zwar kurz behandelt werden, konnte die Partie aber leicht humpelnd fortsetzen. Nur zwei Minuten spÃ¤ter sah Frankfurts Oscar HÃ¶jlund Gelb-Rot, Unions Leopold Querfeld verwandelte den Elfmeter sicher zum Ausgleich.
Mit dem Unentschieden rÃ¼ckt Frankfurt hoch auf Platz sieben, Union bleibt auf Rang neun.
