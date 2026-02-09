Politik

Justizministerin Hubig rechnet mit Mietrechtsreform noch in diesem Jahr

  AFP - 9. Februar 2026, 08:44 Uhr
Ministerin Hubig mit Kanzler Merz
Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) rechnet mit Ã„nderungen im Mietrecht zum Schutz von Mietern noch in diesem Jahr. 'Ich gehe schon davon aus, dass wir das auf jeden Fall in diesem Jahr durchhaben', sagte Hubig im ARD-'Morgenmagazin'.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) rechnet mit Ã„nderungen im Mietrecht zum Schutz von Mieterinnen und Mietern noch in diesem Jahr. "Ich gehe schon davon aus, dass wir das auf jeden Fall in diesem Jahr durchhaben", sagte Hubig am Montag im ARD-"Morgenmagazin".Â Wenn es gut laufe, sei ein Abschluss "bis zur Sommerpause" mÃ¶glich.Â 

Die Reform soll unter anderem strengere Regeln fÃ¼r die Mietpreisbremse und ein effektiveres Vorgehen gegen Mietwucher bringen. Daran arbeite derzeit eine Expertenkommission, die VorschlÃ¤ge vorlegen soll. "Da geht es noch mal darum, dass wir die Mietpreisbremse einfach schÃ¤rfer stellen", sagte Hubig.

Hubig sprach von einem entschlossenen Vorgehen, betonte aber Ausgewogenheit. "Wir brauchen den Schutz der Mieterinnen und Mieter", aber das Vermieten mÃ¼sse fÃ¼r Vermieterinnen und Vermieter weiterhin "attraktiv bleiben", sagte Hubig. Ziel sei es, gemeinsam mit Mieter- und VermieterverbÃ¤nden "gute LÃ¶sungen" zu finden.

Angesichts von Wohnungsnot und steigenden Mietpreisen will das SPD-gefÃ¼hrte Bundesjustizministerium den Schutz von Mieterinnen und Mietern verbessern. Ressortchefin Hubig stellte am Sonntag einen Gesetzentwurf zur Reform des Mietrechts vor, der ein BÃ¼ndel neuer MaÃŸnahmen zum Mieterschutz enthÃ¤lt - so etwa strengere Regelungen fÃ¼r die Vermietung mÃ¶blierter Wohnungen und KurzzeitmietvertrÃ¤gen sowie eine Begrenzung von Indexmieten.

