EU-Kommission: Meta muss auf Whatsapp konkurrierende KI-Anbieter zulassen

Die EU-Kommission hat den Meta-Konzern angewiesen, in seiner Messenger-App Whatsapp neben dem hauseigenen Chatbot auch die KI-Anbieter der Konkurrenz zuzulassen.

Die EU-Kommission hat den Meta-Konzern angewiesen, in seiner Messenger-App Whatsapp neben dem hauseigenen Chatbot auch die KI-Anbieter der Konkurrenz zuzulassen. Die Kommission drohte Meta am Montag mit Konsequenzen, sollte der US-Konzern anderen Anbietern weiter den Zugang versperren. Kleinere Wettbewerber kÃ¶nnten durch den Ausschluss von Whatsapp aus dem Markt verdrÃ¤ngt werden, begrÃ¼ndete die Kommission ihr Vorgehen. Meta wies die Forderungen zurÃ¼ck.



Die meisten Nutzerinnen und Nutzer kennen Whatsapp als Messenger-Dienst fÃ¼r private Chats mit Freunden oder der Familie. Inzwischen nutzen allerdings auch Unternehmen den Dienst: Verbraucherinnen und Verbraucher kÃ¶nnen Ã¼ber Whatsapp den Kundendienst kontaktieren oder sogar Bestellungen in Onlineshops aufgeben. Dahinter steckt dann meistens ein KI-Chatbot, der den Kunden antwortet.



Meta hat daraus ein GeschÃ¤ftsmodell gemacht und kassiert GebÃ¼hren von den Unternehmen. Nach Konzernangaben hat sich allerdings noch ein anderes PhÃ¤nomen entwickelt: reine KI-Anbieter, die ihre allgemeinen Chatbots - nach dem Vorbild von ChatGPT oder Google Gemini - Ã¼ber den Whatsapp-Dienst laufen lassen und sich so die Reichweite und die Server von Meta zunutze machen.



Eine solche Nutzung ist nicht im Sinne der Whatsapp-Mutter, die einen eigenen KI-Chatbot in die App eingebaut hat. Meta Ã¤nderte im Oktober deshalb die GeschÃ¤ftsbedigungen fÃ¼r die Whatsapp-Unternehmensfunktionen und schloss alle Firmen davon aus, deren HauptgeschÃ¤ft die KÃ¼nstliche Intelligenz selbst ist. Mitte Januar lief auch eine Ãœbergangfrist fÃ¼r Firmen aus, welche die Funktion bereits nutzen.



Nach EinschÃ¤tzung der EU-Kommission verstÃ¶ÃŸt Meta damit gegen die EU-Wettbewerbsregeln und kÃ¶nnte kleineren Konkurrenten einen "irreparablen Schaden" zufÃ¼gen. "Wir kÃ¶nnen nicht zulassen, dass die dominanten Technologiekonzerne ihre Marktmachts ausnutzen, um sich einen unfairen Vorteil zu verschaffen", erklÃ¤rte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera.



Meta wies die VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck. "Es gibt keinen Grund fÃ¼r die EU, einzugreifen", teilte eine Konzernsprecherin mit. Die Kommission gehe "fÃ¤lschlicherweise" davon aus, dass Whatsapp ein wichtiger Vertriebskanal fÃ¼r KI-Chatbots sei.



Der Konzern kann nun formal auf die Drohung aus BrÃ¼ssel reagieren. Bleibt die Kommission danach bei ihren VorwÃ¼rfen, kann sie sogenannte einstweilige MaÃŸnahmen verhÃ¤ngen und formal anordnen, dass Meta seine GeschÃ¤ftsbedingungen Ã¤ndert. Ansonsten droht ein BuÃŸgeld.