Gericht: NÃ¤herungsverbot auch Monate nach hÃ¤uslicher Gewalt noch durchsetzbar

  AFP - 9. Februar 2026, 11:40 Uhr
Ein NÃ¤herungs- und Betretungsverbot gegen einen gewalttÃ¤tigen Partner kann einem Gerichtsbeschluss zufolge auch dann verhÃ¤ngt werden, wenn Gewalttaten schon mehrere Monate zurÃ¼ckliegen. Das entschied das Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main, wie es am Montag mitteilte. Damit entschied das OLG anders als das zustÃ¤ndige Amtsgericht, das den Antrag einer Frau mit Hinweis auf die lÃ¤nger zurÃ¼ckliegenden VorfÃ¤lle zurÃ¼ckgewiesen hatte.

Die Antragstellerin ist mit dem Vater ihrer drei Kinder verheiratet. Im September 2025 trennte sie sich von ihm und lebt seitdem in einem Frauen- und Kinderschutzhaus. Mitte September beantragte sie den Erlass einer einstweiligen Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz und begrÃ¼ndete dies im Wesentlichen damit, dass ihr Mann sie im Dezember 2024 und MÃ¤rz 2025 gewÃ¼rgt habe.

Im Gegensatz zum Amtsgericht gab das OLG diesem Antrag nun statt. Die Ehefrau habe - auch mit TagebuchauszÃ¼gen, Briefen und ChatverlÃ¤ufen - untermauert, dass der Ehemann sie vorsÃ¤tzlich verletzt habe, hieÃŸ es vom Gericht. Die Tatsache, dass sie nach den VorfÃ¤llen bei ihrem Mann geblieben und ihm ihre Liebe bekundet habe, kÃ¶nne in diesem Fall nicht als zÃ¶gerliches und der Dringlichkeit entgegenstehendes Verhalten ausgelegt werden.

Es entspreche leider der "senatsbekannten RealitÃ¤t", dass Opfer hÃ¤uslicher Gewalt hÃ¤ufig erst nach lÃ¤ngerer Zeit und wiederholten Misshandlungen die Trennung vom TÃ¤ter vollzÃ¶gen, hieÃŸ es vom Gericht zur BegrÃ¼ndung. Viele FÃ¤lle von Partnerschaftsgewalt wÃ¼rden aus Scham, Angst, SchuldgefÃ¼hlen oder mangelndem Vertrauen in Polizei und Justiz gar nicht angezeigt. Hinzu komme oft ein AbhÃ¤ngigkeitsverhÃ¤ltnis zum Partner oder ein begrenzter Zugang zu UnterstÃ¼tzungsangeboten.Â Der Beschluss vom 19. Januar ist unanfechtbar.

