Bahn und GDL setzen Tarifverhandlungen fort

  • AFP - 9. Februar 2026, 10:57 Uhr
ICE am Berliner Ostbahnhof
Nach zweitÃ¤gigen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der LokfÃ¼hrergesellschaft GDL sieht Personalvorstand Martin Seiler 'noch ein hartes StÃ¼ck Arbeit' vor sich. Die Verhandlungen wurden nach DB-Angaben auf den Februar vertagt.

In den Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der LochfÃ¼hrergewerkschaft Â GDL hat am Montag eine weitere Verhandlungsrunde begonnen. Sie ist bis Freitag geplant; im Vorfeld hatte es geheiÃŸen, so hÃ¤tten beide Tarifparteien Raum fÃ¼r "intensive" GesprÃ¤che. DB und GDL hatten ihre Verhandlungen Anfang Januar aufgenommen; bislang gab es drei Runden. Die GDL fordert fÃ¼r die laufende Runde zunÃ¤chst ein Angebot des Arbeitgebers.Â 

Die aktuellen TarifvertrÃ¤ge der Bahn mit der GDL waren am 31. Dezember 2025 ausgelaufen. Beide Seiten hatten schon im Vorfeld eine zweimonatige Verhandlungsphase mit Friedenspflicht vereinbart - FahrgÃ¤ste der Bahn mÃ¼ssen also bis Ende Februar keine Streiks fÃ¼rchten.

Die GDL fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwÃ¶lf Monaten; darin enthalten ist etwa eine ErhÃ¶hung der Zulagen. Nach der dritten Verhandlungsrunde hatten beide Seiten von einer "sachlichen AtmosphÃ¤re" berichtet. "Zentrale Fragen" blieben bislang allerdings unbeantwortet, erklÃ¤rte GDL-Chef Mario ReiÃŸ. Auch DB-Personalvorstand Martin Seiler betonte, es liege noch ein "hartes StÃ¼ck Arbeit" vor den Tarifparteien.

