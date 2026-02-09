Bahn und GDL setzen Tarifverhandlungen fort

ICE am Berliner Ostbahnhof

Nach zweitÃ¤gigen Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der LokfÃ¼hrergesellschaft GDL sieht Personalvorstand Martin Seiler 'noch ein hartes StÃ¼ck Arbeit' vor sich. Die Verhandlungen wurden nach DB-Angaben auf den Februar vertagt.

In den Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn (DB) und der LochfÃ¼hrergewerkschaft Â GDL hat am Montag eine weitere Verhandlungsrunde begonnen. Sie ist bis Freitag geplant; im Vorfeld hatte es geheiÃŸen, so hÃ¤tten beide Tarifparteien Raum fÃ¼r "intensive" GesprÃ¤che. DB und GDL hatten ihre Verhandlungen Anfang Januar aufgenommen; bislang gab es drei Runden. Die GDL fordert fÃ¼r die laufende Runde zunÃ¤chst ein Angebot des Arbeitgebers.Â



Die aktuellen TarifvertrÃ¤ge der Bahn mit der GDL waren am 31. Dezember 2025 ausgelaufen. Beide Seiten hatten schon im Vorfeld eine zweimonatige Verhandlungsphase mit Friedenspflicht vereinbart - FahrgÃ¤ste der Bahn mÃ¼ssen also bis Ende Februar keine Streiks fÃ¼rchten.



Die GDL fordert unter anderem acht Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwÃ¶lf Monaten; darin enthalten ist etwa eine ErhÃ¶hung der Zulagen. Nach der dritten Verhandlungsrunde hatten beide Seiten von einer "sachlichen AtmosphÃ¤re" berichtet. "Zentrale Fragen" blieben bislang allerdings unbeantwortet, erklÃ¤rte GDL-Chef Mario ReiÃŸ. Auch DB-Personalvorstand Martin Seiler betonte, es liege noch ein "hartes StÃ¼ck Arbeit" vor den Tarifparteien.