Die Unternehmen der deutschen Elektro- und Digitalindustrie haben zum Jahresende ein deutliches Auftragsplus verzeichnet. Im Dezember legten die Bestellungen um 17,1 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr zu, wie der Branchenverband ZVEI am Montag mitteilte. Ãœber das Gesamtjahr gingen damit demnach 6,0 Prozent mehr Bestellungen ein.Â
AufwÃ¤rts ging es den Angaben zufolge vor allem fÃ¼r das AuslandsgeschÃ¤ft. Die Bestellungen legten hier Ã¼ber das Gesamtjahr um 10,2 Prozent zu, die aus dem Inland stiegen um nur 0,8 Prozent. Ã„hnlich sah es beim Umsatz aus: Dieser bewegte sich im Inland nahezu seitwÃ¤rts (plus 0,1 Prozent), wÃ¤hrend die ErlÃ¶se mit auslÃ¤ndischen Kunden um 3,7 Prozent stiegen.
Das GeschÃ¤ftsklima hellte sich zum Jahresbeginn deutlich auf. "Sowohl die Beurteilung der aktuellen Lage als auch die allgemeinen GeschÃ¤ftserwartungen fielen im Januar 2026 wesentlich besser aus als noch im Dezember", erklÃ¤rte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. In den kommenden sechs Monaten rechnen die Unternehmen demnach mit einer guten Entwicklung und wollen mehr produzieren und einstellen.
Wirtschaft
Elektroindustrie verzeichnet deutliches Auftragsplus zum Jahresende
- AFP - 9. Februar 2026, 08:25 Uhr
Die Unternehmen der deutschen Elektro- und Digitalindustrie haben zum Jahresende ein deutliches Auftragsplus verzeichnet. Im Dezember legten die Bestellungen um 17,1 Prozent gegenÃ¼ber dem Vorjahr zu, wie der Branchenverband ZVEI am Montag mitteilte.
