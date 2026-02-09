Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der Reisekonzern Tui nimmt das GeschÃ¤ft mit Budgetreisen, also gÃ¼nstigeren Urlaubspaketen, ins Visier. "Wir schauen uns derzeit das Marktsegment mit Budgetreisen an", sagte Sebastian Ebel, Vorstandschef von Tui, dem "Handelsblatt".
Bei hochwertigen Reisen sei Tui MarktfÃ¼hrer, sagte der Manager. "Wir wollen aber auch im Preissegment darunter ein attraktiver Anbieter sein und Kunden gewinnen. Hier haben wir erst einen Marktanteil von zehn bis 15 Prozent."
Europas grÃ¶ÃŸter Reisekonzern stÃ¶ÃŸt mit seinen hochwertigen Urlaubsangeboten in gesÃ¤ttigten MÃ¤rkten wie Deutschland an Wachstumsgrenzen. Es sei normal, dass das Management schaue, wo kÃ¼nftig Wachstum mÃ¶glich sei, sagte Ebel. "Und das ist natÃ¼rlich vor allem dort, wo das Unternehmen noch niedrige Marktanteile hat."
Tui hat mit Ltur und First Choice schon zwei Marken im unteren Preisbereich. "Deren Erfahrung und Technologie wollen wir nutzen. Und wir arbeiten daran, wie wir dieses Kundensegment noch stÃ¤rker ansprechen kÃ¶nnen", so Ebel.
Zu Lasten der ProfitabilitÃ¤t soll die Expansion im Budgetbereich nicht gehen. "Wir achten auch dort auf die Marge und profitables Wachstum", sagte der Tui-Chef.
Wirtschaft
Ltur und First Choice: Tui will GeschÃ¤ft mit Budgetreisen ausbauen
- dts - 9. Februar 2026, 07:03 Uhr
