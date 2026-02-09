Brigadegeneral fordert neue Struktur fÃ¼r FallschirmjÃ¤ger

Brennpunkte

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die FallschirmjÃ¤ger der Bundeswehr sind nach Auffassung des Kommandeurs der Luftlandebrigade 1 "nicht zeitgemÃ¤ÃŸ aufgestellt". Brigadegeneral Markus Meyer sagte der FAZ, die aktuelle Struktur sei fÃ¼r Afghanistan geeignet gewesen, "das hat funktioniert, aber so brauchen wir das heute nicht mehr". Man benÃ¶tige langfristig StrukturverÃ¤nderungen.

Unterdessen strebt das FallschirmjÃ¤gerregiment 26 nach FÃ¤llen von sexuellen Ãœbergriffen, Drogenkonsum und Rechtsextremismus zurÃ¼ck zum militÃ¤rischen Alltag. Das sagte der Kommandeur, Oberst Martin Holle, der FAZ. "NatÃ¼rlich gibt es Diskussionen, auch Ã¼ber die Presseberichterstattung, aber der Blick ist nach vorne gerichtet, auf unseren Kernauftrag. Die Soldaten wollen das hinter sich lassen, nicht im Sinne einer Relativierung."

Zu den Entlassungen bei den FallschirmjÃ¤gern sagte er: "Lieber diese LÃ¼cke, als diese Menschen, die zur Einsatzbereitschaft nicht positiv beitragen." Markus Meyer sagte, es helfe nicht, "wenn ich die Truppe irgendwo in Deutschland antreten lasse, mich davorstelle und befehle, dass unangemessenes Verhalten zu unterlassen ist". Es werde ein lÃ¤ngerer Weg werden, und auch dann gelte: "Wir werden nicht alle Heilige, aber es muss besser werden."

