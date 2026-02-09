Machado: Freigelassener venezolanischer Oppositioneller von bewaffneten MÃ¤nnern verschleppt

Juan Pablo Guanipa nach seiner Freilassung

Kurze Zeit nach seiner Entlassung aus dem GefÃ¤ngnis ist der venezolanische Oppositionelle Juan Pablo Guanipa nach Angaben der venezolanischen FriedensnobelpreistrÃ¤gerin MarÃ­a Corina Machado von 'schwer bewaffneten MÃ¤nnern' verschleppt worden.

Kurze Zeit nach seiner Entlassung aus dem GefÃ¤ngnis ist der venezolanische Oppositionelle Juan Pablo Guanipa nach Angaben der venezolanischen FriedensnobelpreistrÃ¤gerin MarÃ­a Corina Machado von "schwer bewaffneten MÃ¤nnern" verschleppt worden. Die MÃ¤nner in Zivilkleidung hÃ¤tten Guanipa "gewaltsam" mitgenommen, erklÃ¤rte Machado am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X. "Wir fordern seine sofortige Freilassung", fÃ¼gte sie hinzu.



Der Vorfall habe sich in der Wohnsiedlung Los Chorros in Venezuelas Hauptstadt Caracas ereignet, erklÃ¤rte Machado. Die mutmaÃŸlichen EntfÃ¼hrer seien in vier Fahrzeugen vorgefahren.



Guanipas Sohn RamÃ³n forderte ein Lebenszeichen und die "sofortige Freilassung" seines Vaters. Der Oppositionelle sei von einer Gruppe von "etwa zehn nicht identifizierten Personen" gefangen genommen worden, erklÃ¤rte er im Onlinedienst X. "Unser nationaler AnfÃ¼hrer Juan Pablo Guanipa wurde gerade von repressiven Organen der Diktatur entfÃ¼hrt", erklÃ¤rte Guanipas Partei Primero Justicia.



Guanipa war zuvor gemeinsam mit zwei weiteren venezolanischen OppositionspolitikernÂ aus dem GefÃ¤ngnis entlassen worden. Nach seiner Freilassung rief er die venezolanische Regierung in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP auf, das Ergebnis der PrÃ¤sidentschaftswahl von 2024 zu respektieren. Nach allgemeiner EinschÃ¤tzung hatte damals der Oppositionspolitiker Edmundo GonzÃ¡lez Urrutia die Wahl gegen den linksnationalistischen PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro gewonnen. Von den BehÃ¶rden wurde jedoch Maduro zum Sieger erklÃ¤rt, die Opposition sprach von Wahlbetrug. In der Folge kam es zu gewaltsamen Protesten mit mindestens 28 Toten und mehr als 2400 Festnahmen, GonzÃ¡lez Urrutia floh nach Spanien ins Exil.



Unter dem Druck der USA hatte Venezuelas ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez im vergangenen Monat die Entlassung politischer Gefangener verkÃ¼ndet. In der vergangenen Woche gab sie dann eine Massenamnestie fÃ¼r HÃ¤ftlinge bekannt, die wegen "politischer Gewalt" einsitzen. Das Gesetz solle "den gesamten Zeitraum politischer Gewalt von 1999 bis heute" umfassen und am Dienstag in Kraft treten. In dem sÃ¼damerikanischen Land sitzen der Nichtregierungsorganisation Foro Penal zufolge noch Ã¼ber 700 politische Gefangene im GefÃ¤ngnis.Â



Nach der Gefangennahme und EntfÃ¼hrung Maduros in die USA Ã¼bernahm RodrÃ­guez vorerst das PrÃ¤sidentenamt. Maduro sitzt in New York in Haft, wo ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden soll.Â