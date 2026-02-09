CDU-Parteitag: Antrag will Abweisung von FlÃ¼chtlingen an EU-Grenzen

FlÃ¼chtlinge vor einem Grenzzaun (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Der CDU-Auslandsverband BrÃ¼ssel will Asylsuchende, die aus sogenannten "sicheren Drittstaaten" in die EU einreisen wollen, an der EU-AuÃŸengrenze sofort ohne PrÃ¼fung zurÃ¼ckweisen. Das geht aus einem Antrag des Verbands fÃ¼r den CDU-Bundesparteitag in Stuttgart hervor, Ã¼ber den die "Bild" (Montagausgabe) berichtet.



Die Antragssteller wollen demnach eine neue EU-Verordnung, die das erlaubt. Damit die Regelung nicht wegen der EuropÃ¤ischen Menschenrechtskonvention (EMRK) von Gerichten gekippt wird, sollen die ZurÃ¼ckweisungen an den EU-AuÃŸengrenzen durch ein Zusatzprotokoll zur EMRK abgesichert werden.



AuÃŸerdem will der Verband die HÃ¼rden fÃ¼r EinbÃ¼rgerungen stark erhÃ¶hen, etwa durch hÃ¶here Sprachkenntnisse und durch die Vorschrift, dass EinbÃ¼rgerungswillige mindestens fÃ¼nf Jahre ohne Sozialhilfe gelebt haben sollen. Bereits EingebÃ¼rgerte, die bei Demos nach Kalifat oder Scharia-Recht rufen, sollen den deutschen Pass verlieren.



"Die Bundesregierung und die EU sind bei der BekÃ¤mpfung der illegalen Migration auf einem guten Kurs", sagte der Vorsitzende der CDU BrÃ¼ssel, Tim Peters, der Zeitung. "Aber es geht jetzt darum, den nÃ¤chsten Gang einzulegen."

