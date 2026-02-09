GrÃ¼ne warnen vor auslÃ¤ndischer Einflussnahme auf Wahlen in Deutschland

Wahlurne bei einer frÃ¼heren Landtagswahl

Der GrÃ¼nen-Geheimdienstexperte Konstantin von Notz hat vor mÃ¶glicher Einflussnahme aus dem Ausland auf die anstehenden Wahlen in Deutschland gewarnt. "Wir haben diese Einflussnahme-Versuche in den letzten Monaten und Jahren oft gesehen, und das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz hat einen Teil dieser illegitimen Eingriffe in unsere WahlkÃ¤mpfe auch klar zuordnen kÃ¶nnen", sagte er dem "Handelsblatt" vom Montag. "Man muss davon ausgehen, dass es zukÃ¼nftig eher intensivere als weniger solcher Attacken gibt."



Von Notz, der stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienste-Kontrollgremiums im Bundestag ist, forderte das Innenministerium auf, schnell und effektiv auf solche Angriffe zu reagieren. MÃ¶gliche Propaganda- und Desinformationskampagnen mÃ¼ssten "schnell erkannt und Ã¶ffentlich als solche benannt werden", sagte er der Zeitung. Als mÃ¶gliche Urheber von Manipulationsversuchen nannte der GrÃ¼nen-Fraktionsvize die LÃ¤nder China und Russland und nahm dabei auch Bezug auf die NÃ¤he der AfD zu diesen beiden Staaten.



Die LÃ¤nder propagierten offen eine neue Weltordnung und dafÃ¼r wollten sie "Europa zerstÃ¶ren und die Freiheit und den Wohlstand in Deutschland schleifen", sagte von Notz. "Weil die AfD mit ihrer polarisierenden, offen rechtsextremen und destruktiven Agenda Deutschland schwÃ¤cht, sehen autokratische LÃ¤nder und Akteure ihren Erfolg in Deutschland gern." In den kommenden Monaten stehen in Deutschland mehrere Landtags- und Kommunalwahlen an.



Der SPD-Innenpolitiker Sebastian Fiedler warnte vor auslÃ¤ndischer Wahlkampfhilfe fÃ¼r die AfD und drohte in diesem Fall mit Konsequenzen. "Sollte es erneut Wahlbeeinflussungen zugunsten der AfD aus dem Ausland geben, zum Beispiel von Elon Musk oder mittels russischer Einflussoperationen, so spreche ich eine deutliche Warnung aus: Unser Parteienrecht ist inzwischen verschÃ¤rft", sagte er dem "Handelsblatt". Derlei WahlunterstÃ¼tzung sei verboten und hÃ¤tte "harte beziehungsweise teure Konsequenzen fÃ¼r die AfD".