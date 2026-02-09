Prinz William und Kate "tief betroffen" Ã¼ber jÃ¼ngste Epstein-EnthÃ¼llungen

Prinz William, Andrew Mountbatten-Windsor

Der britische Kronprinz William und seine Frau Catherine haben sich "tief betroffen" Ã¼ber die jÃ¼ngsten EnthÃ¼llungen im Zuge des Skandals um den verstorbenen US-SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein geÃ¤uÃŸert. "Ich kann bestÃ¤tigen, dass der Prinz und die Prinzessin Ã¼ber die anhaltenden EnthÃ¼llungen tief betroffen sind", erklÃ¤rte ein Palastsprecher am Montag. Der Thronfolger und seine Ehefrau seien in Gedanken bei Epsteins Opfern.



Das US-Justizministerium hatte vor gut einer Woche weitere Akten zum Fall Epstein freigegeben. Diese enthalten unter anderem Fotos des damaligen Prinzen Andrew, wie dieser Ã¼ber einer am Boden liegenden Frau kniet sowie E-Mails, in denen der Bruder des heutigen KÃ¶nigs Charles III. Epstein zu "privaten GesprÃ¤chen" in den Buckingham-Palast einlÃ¤dt.



Charles III. hatte seinem Bruder wegen dessen Verbindungen zu Epstein im vergangenen Jahr alle kÃ¶niglichen Titel und Ehren aberkannt. Vor einer Woche musste Andrew zudem aus seinem bisherigen luxuriÃ¶sen Anwesen auf dem GelÃ¤nde von Schloss Windsor ausziehen.



Epstein stand unter Verdacht, tausende MinderjÃ¤hrige und junge Frauen missbraucht und teils an Prominente vermittelt zu haben. Er wurde 2008 erstmals verurteilt, weil er minderjÃ¤hrige MÃ¤dchen missbraucht hatte. Wegen eines umstrittenen Deals mit der Staatsanwaltschaft erhielt er damals aber nur eine 18-monatige Haftstrafe.



Einen Monat nachdem Epstein 2019 unter anderem wegen des sexuellen Missbrauchs von MinderjÃ¤hrigen erneut festgenommen worden war, starb er in seiner New Yorker GefÃ¤ngniszelle. Nach offiziellen Angaben beging er Suizid.Â