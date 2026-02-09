SabotageplÃ¤ne: Anklage gegen dritten mutmaÃŸlichen Russland-Spion

Politik

  • AFP - 9. Februar 2026, 11:30 Uhr
Im Fall von mutmaÃŸlich geplanter Sabotage in russischem Auftrag hat die Bundesanwaltschaft einen dritten VerdÃ¤chtigen angeklagt. Der Ukrainer Yevhen B. soll zusammen mit zwei weiteren MÃ¤nnern geplant haben, Pakete mit BrandsÃ¤tzen zu verschicken.

Im Fall von mutmaÃŸlich geplanter Sabotage in russischem Auftrag hat die Bundesanwaltschaft einen dritten VerdÃ¤chtigen angeklagt. Der Ukrainer Yevhen B. soll zusammen mit zwei weiteren MÃ¤nnern geplant haben, Pakete mit BrandsÃ¤tzen zu verschicken, wie die BehÃ¶rde am Montag in Karlsruhe mitteilte. Die anderen beiden TatverdÃ¤chtigen wurden bereits zuvor angeklagt - B. soll sie angeworben haben.

Die anderen MÃ¤nner, die Ukrainer Daniil B. und Vladyslav T., wurden am 8. und 9. Mai 2025 in Deutschland festgenommen, Yevhen B. am 13. Mai in der Schweiz. Ende Dezember wurde er nach Deutschland ausgeliefert. Â Alle drei sollen in russischem Auftrag gehandelt haben.

Ein russischer Geheimdienst soll Yevhen B. Ã¼ber MittelsmÃ¤nner in Mariupol den Auftrag erteilt haben, von KÃ¶ln aus zwei Pakete mit aktivierten GPS-Trackern in Richtung Ukraine zu schicken. In die Hafenstadt Mariupol im SÃ¼dosten der Ukraine war die russische Armee in den ersten Monaten ihres Angriffs auf die Ukraine im Jahr 2022 einmarschiert.

Ende MÃ¤rz 2025 schickten die MÃ¤nner die Testpakete in KÃ¶ln los, wie die Bundesanwaltschaft ausfÃ¼hrte. So hÃ¤tten sie Versandrouten und TransportablÃ¤ufe bei dem Paketdienstleister ausforschen wollen. Yevhen B. habe die GPS-Tracker und anderes Material besorgt.

Er habe dem russischen Geheimdienst auÃŸerdem zugesagt, Pakete mit BrandsÃ¤tzen aufzugeben. Diese hÃ¤tten sich in Deutschland oder auf dem Weg in nicht von Russland besetzte Teile der Ukraine entzÃ¼nden sollen. So sollte den Angaben zufolge mÃ¶glichst groÃŸer Schaden entstehen, um das SicherheitsgefÃ¼hl der BevÃ¶lkerung zu beeintrÃ¤chtigen.

Zu konkreten Sabotageakten kam es aber nicht, die MÃ¤nner flogen vorher auf. Durch die Testpakete kamen Polizei und Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen T. nach Angaben der Landesregierung auf die Schliche, dann Ã¼bernahm die Bundesanwaltschaft.

Angeklagt ist Yevhen B. nun wegen des Verdachts der Verabredung zur Brandstiftung und der AgententÃ¤tigkeit zu Sabotagezwecken. Ãœber die Zulassung der Anklage entscheidet das Oberlandesgericht Stuttgart.

