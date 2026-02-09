KlÃ¼ssendorf kritisiert Altersanspruch von Abgeordneten als zu hoch

Tim KlÃ¼ssendorf (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf fordert eine Ausweitung der Rentenversicherungspflicht auf Beamte, SelbststÃ¤ndige und Politiker. "Dass ich als Politiker innerhalb von wenigen Jahren wirklich einen guten Altersanspruch erwerbe mit Zeit im Bundestag, das ist fÃ¼r mich total ungerecht", sagte KlÃ¼ssendorf der Sendung "FrÃ¼hstart" von RTL und ntv am Montag.



Er wÃ¼rde "sofort sagen", dass Politiker mit in die Rentenversicherung einzahlen sollen. "Das ist dann in der GesamtabwÃ¤gung noch nicht der groÃŸe Kostenblock, aber zumindest, glaube ich, ein groÃŸer symbolischer Wert, dass wir sagen, wir fangen bei uns an", erklÃ¤rte der SPD-GeneralsekretÃ¤r. In einem Solidarsystem sei wichtig, "dass auch alle darin einzahlen und es nicht unterschiedliche Gruppen mit einzelnen Versorgungswerken gibt".



Die Altersvorsorge fÃ¼r Beamte sei hÃ¶her und werde anders finanziert, dafÃ¼r gebe es RÃ¼ckstellungen. "Aber da schrittweise bei neu zu verbeamtenden Menschen eine Umstellung zu machen, ist glaube ich ein groÃŸer Beitrag zur Gerechtigkeit, weil am Ende dann alle ins gleiche System kommen und am Ende auch mehr StabilitÃ¤t da ist."



Bei der Rente sieht KlÃ¼ssendorf Einigungspotential mit der Union. "Wir haben eine Rentenkommission aufgestellt und - so wie ich hÃ¶re - tagt die auch gut und ist fleiÃŸig und versucht auch diese VorschlÃ¤ge zu erarbeiten, die dann am Ende beide Seiten natÃ¼rlich ans Ziel fÃ¼hren - auch beide Koalitionspartner."



Auch in der Union werde darÃ¼ber diskutiert, wie man Beamten begegne. CDU-GeneralsekretÃ¤r Carsten Linnemann habe etwa gefordert, nur noch "den absoluten Kern" zu verbeamten. Man beschÃ¤ftige sich also mit den gleichen Themen, so KlÃ¼ssendorf. "Es ist auch fÃ¼r mich kein Streit oder so, sondern wir tauschen jetzt unsere Positionen aus. Und ich glaube, bei einigen Dingen sind wir nicht so weit auseinander."

