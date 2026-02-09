Ifo-Institut: Deutschland bei Weiterbildung unter EU-Durchschnitt

Frau und Mann am Computer, via dts Nachrichtenagentur

MÃ¼nchen/FÃ¼rth (dts Nachrichtenagentur) - Nach einer Erhebung des MÃ¼nchner Ifo-Instituts haben 2024 in Deutschland nur 9,4 Prozent aller Personen zwischen 25 und 64 Jahren an Weiterbildungen teilgenommen. Im EU-Durchschnitt sind es 13,5 Prozent, teilten die Ã–konomen am Montag mit.



Lediglich in RumÃ¤nien, Kroatien, Bulgarien und Griechenland nahm die BevÃ¶lkerung durchschnittlich seltener an Weiterbildungen teil. Am hÃ¶chsten ist die Weiterbildungsquote in Schweden, DÃ¤nemark und Finnland.



"Lebenslanges Lernen ist entscheidend fÃ¼r wirtschaftliche AnpassungsfÃ¤higkeit. Dabei beeinflussen teils kulturelle Eigenschaften, insbesondere Geduld, wie stark Erwachsene in Weiterbildung investieren", sagte Ifo-Forscherin Jasmin Vietz.



Eine neue Studie des Ifo-Instituts zeigt dabei, dass geduldigere Personen hÃ¤ufiger an Weiterbildungen teilnehmen. Hierzu kombiniert die Studie das GeduldsmaÃŸ der "Global Preferences Survey" von Einwanderern aus verschiedenen HerkunftslÃ¤ndern mit Daten des deutschen Mikrozensus. Geduld beschreibt in diesem Zusammenhang die Bereitschaft, auf unmittelbaren Nutzen zu verzichten, um in Zukunft stÃ¤rker zu profitieren.



"Menschen aus HerkunftslÃ¤ndern mit einem hÃ¶heren GeduldsmaÃŸ sind eher bereit, langfristig zu investieren, auch wenn damit kurzfristige Kosten verbunden sind", sagte Vietz. "Mehr Geduld erhÃ¶ht die Bereitschaft, an Weiterbildungen teilzunehmen, deutlich. Dieser Effekt bleibt auch in der zweiten Einwanderergeneration sichtbar, wenn auch etwas schwÃ¤cher."

