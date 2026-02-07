Wirtschaft

Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung

  • AFP - 7. Februar 2026, 09:06 Uhr
Bild vergrößern: Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung
Donald Trump (l.) und Narendra Modi
Bild: AFP

Wenige Tage nach dem Abschluss eines Handelsabkommens mit Indien hat US-PrÃ¤sident Donald Trump die von ihm verhÃ¤ngten StrafzÃ¶lle in HÃ¶he von 25 Prozent gegen das Land wieder aufgehoben. Indiens Premierminister Modi pries die Einigung als 'groÃŸartig'.

Wenige Tage nach dem Abschluss eines Handelsabkommens mit Indien hat US-PrÃ¤sident Donald Trump die von ihm verhÃ¤ngten StrafzÃ¶lle in HÃ¶he von 25 Prozent gegen das Land wieder aufgehoben. In dem am Freitag (Ortszeit) von Trump unterzeichneten Dekret heiÃŸt es, Indien habe "sich verpflichtet, den direkten oder indirekten Import von Ã–l aus Russland einzustellen". Indiens Premierminister Narendra ModiÂ pries die Einigung am Samstag als "groÃŸartige Neuigkeit".

Die StrafzÃ¶lle wurden demnach am Samstag um 00.01 Uhr (Ortszeit, 06.01 MEZ) gestrichen. In einer separaten ErklÃ¤rung machte das WeiÃŸe Haus weitere Angaben zu dem Handelsabkommen mit Indien. Demnach umfasst es die Abschaffung von ZÃ¶llen auf bestimmte Flugzeuge und Flugzeugteile. Zudem beabsichtige Indien, in den kommenden fÃ¼nf Jahren EnergietrÃ¤ger, Flugzeuge und Flugzeugteile, Edelmetalle, Technologieprodukte und Kokskohle im Wert von 500 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 423,1 Milliarden Euro) aus den USA zu kaufen.

Trump hatte am Montag erklÃ¤rt, Indien und die USA hÃ¤tten sich auf ein Handelsabkommen geeinigt, das unter anderem einen Verzicht Indiens auf ErdÃ¶limporte aus Russland und eine Senkung der ZÃ¶lle auf indische Produkte auf 18 Prozent vorsehe. Ende 2025 hatten die ZÃ¶lle noch 50 Prozent betragen.Â 

Modi bestÃ¤tigte das Abkommen und pries den "persÃ¶nlichen Einsatz" von Trump fÃ¼r die StÃ¤rkung der bilateralen Beziehungen. Die Einigung spiegele "die wachsende Tiefe, das Vertrauen und die Dynamik" zwischen beiden LÃ¤ndern wider und sei eine "groÃŸartige Neuigkeit fÃ¼r Indien und die USA", erklÃ¤rte Indiens Premierminister am Samstag im Onlinedienst X.

Der Regierung in Neu-Delhi zufolge einigten sich Indien und die USA zudem auf eine Ausweitung ihrer Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich.

Zu einem mÃ¶glichen Verzicht auf russisches ErdÃ¶l Ã¤uÃŸerte Modi sich allerdings nicht. Der Kreml erklÃ¤rte dazu, er habe keine Angaben in dieser Hinsicht von Indien erhalten. Die US-Regierung hatte Indien in den vergangenen Monaten vorgeworfen, der Kauf von russischem ErdÃ¶l befÃ¶rdere den Krieg Russlands gegen die Ukraine.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein

    Angesichts der hohen Kosten fÃ¼r einen FÃ¼hrerschein in Deutschland hat das BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht (BSW) einen Preisdeckel gefordert. "Bund und LÃ¤nder sollen sicherstellen,

    Mehr
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen

    Der Stahlkonzern Salzgitter will die HÃ¼ttenwerke Krupp Mannesmann (HKM) in Duisburg Ã¼bernehmen. "Nach intensiven Verhandlungen und unter Vermittlung des ehemaligen hessischen

    Mehr
    Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas
    Undercover-Ermittlungen in australischen Pubs: Oft zu wenig Bier im Glas

    Australische Pub-Besucher zahlen hÃ¤ufig fÃ¼r mehr Bier, als sie tatsÃ¤chlich serviert bekommen: BehÃ¶rdlich beauftragte Undercover-Ermittler stieÃŸen in fast jeder dritten Kneipe

    Mehr
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    DÃ¤nischer Energiekonzern Ã–rsted trotzt Gegenwind aus USA
    DÃ¤nischer Energiekonzern Ã–rsted trotzt Gegenwind aus USA
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    Toyota erhÃ¶ht Gewinnprognose - und ernennt neuen Chef
    Toyota erhÃ¶ht Gewinnprognose - und ernennt neuen Chef
    Erfolg fÃ¼r Artenschutz: Vom Aussterben bedrohte Schnecke wieder in Bermuda angesiedelt
    Erfolg fÃ¼r Artenschutz: Vom Aussterben bedrohte Schnecke wieder in Bermuda angesiedelt
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
    Schnitzer:
    Schnitzer: "Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr"
    Aigner will sich noch nicht auf Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin festlegen
    Aigner will sich noch nicht auf Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin festlegen
    Dobrindt: Viele Hinweise zu Anschlag auf Berlins Stromnetz erhalten
    Dobrindt: Viele Hinweise zu Anschlag auf Berlins Stromnetz erhalten
    Energiekrise auf Kuba: Regierung verkÃ¼ndet Vier-Tage-Woche und weitere SparmaÃŸnahmen
    Energiekrise auf Kuba: Regierung verkÃ¼ndet Vier-Tage-Woche und weitere SparmaÃŸnahmen

    Top Meldungen

    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Ã„uÃŸerungen zur sogenannten "Lifestyle-Teilzeit" und der Rolle der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann (CDU) sieht sich der

    Mehr
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommenden

    Mehr
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen des

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts