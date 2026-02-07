Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung

Donald Trump (l.) und Narendra Modi

Wenige Tage nach dem Abschluss eines Handelsabkommens mit Indien hat US-PrÃ¤sident Donald Trump die von ihm verhÃ¤ngten StrafzÃ¶lle in HÃ¶he von 25 Prozent gegen das Land wieder aufgehoben. Indiens Premierminister Modi pries die Einigung als 'groÃŸartig'.

Wenige Tage nach dem Abschluss eines Handelsabkommens mit Indien hat US-PrÃ¤sident Donald Trump die von ihm verhÃ¤ngten StrafzÃ¶lle in HÃ¶he von 25 Prozent gegen das Land wieder aufgehoben. In dem am Freitag (Ortszeit) von Trump unterzeichneten Dekret heiÃŸt es, Indien habe "sich verpflichtet, den direkten oder indirekten Import von Ã–l aus Russland einzustellen". Indiens Premierminister Narendra ModiÂ pries die Einigung am Samstag als "groÃŸartige Neuigkeit".



Die StrafzÃ¶lle wurden demnach am Samstag um 00.01 Uhr (Ortszeit, 06.01 MEZ) gestrichen. In einer separaten ErklÃ¤rung machte das WeiÃŸe Haus weitere Angaben zu dem Handelsabkommen mit Indien. Demnach umfasst es die Abschaffung von ZÃ¶llen auf bestimmte Flugzeuge und Flugzeugteile. Zudem beabsichtige Indien, in den kommenden fÃ¼nf Jahren EnergietrÃ¤ger, Flugzeuge und Flugzeugteile, Edelmetalle, Technologieprodukte und Kokskohle im Wert von 500 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 423,1 Milliarden Euro) aus den USA zu kaufen.



Trump hatte am Montag erklÃ¤rt, Indien und die USA hÃ¤tten sich auf ein Handelsabkommen geeinigt, das unter anderem einen Verzicht Indiens auf ErdÃ¶limporte aus Russland und eine Senkung der ZÃ¶lle auf indische Produkte auf 18 Prozent vorsehe. Ende 2025 hatten die ZÃ¶lle noch 50 Prozent betragen.Â



Modi bestÃ¤tigte das Abkommen und pries den "persÃ¶nlichen Einsatz" von Trump fÃ¼r die StÃ¤rkung der bilateralen Beziehungen. Die Einigung spiegele "die wachsende Tiefe, das Vertrauen und die Dynamik" zwischen beiden LÃ¤ndern wider und sei eine "groÃŸartige Neuigkeit fÃ¼r Indien und die USA", erklÃ¤rte Indiens Premierminister am Samstag im Onlinedienst X.



Der Regierung in Neu-Delhi zufolge einigten sich Indien und die USA zudem auf eine Ausweitung ihrer Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich.



Zu einem mÃ¶glichen Verzicht auf russisches ErdÃ¶l Ã¤uÃŸerte Modi sich allerdings nicht. Der Kreml erklÃ¤rte dazu, er habe keine Angaben in dieser Hinsicht von Indien erhalten. Die US-Regierung hatte Indien in den vergangenen Monaten vorgeworfen, der Kauf von russischem ErdÃ¶l befÃ¶rdere den Krieg Russlands gegen die Ukraine.Â