Studie: Krisen seit 2020 kosten Deutschland fast eine Billion Euro

  • AFP - 7. Februar 2026, 11:13 Uhr
Die Krisen der vergangenen Jahre haben Deutschland einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren fast eine Billion Euro - also tausend Milliarden - gekostet. Dies berechnete das Institut der deutschen Wirtschaft.

Die Krisen der vergangenen Jahre haben Deutschland einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren fast eine Billion Euro gekostet - also knapp tausend Milliarden Euro. FÃ¼r eine am Samstag verÃ¶ffentlichte Untersuchung berechnete das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) den Ausfall an Wirtschaftsleistungen seit 2020, der durch das Zusammenspiel von mehreren krisenhaften Entwicklungen entstanden ist: die Corona-Pandemie, den russischen Angriff auf die Ukraine und die konfrontative Politik der USA unter PrÃ¤sident Donald Trump.Â 

Der WertschÃ¶pfungsverlust pro ErwerbstÃ¤tigem liege bei mehr als 20.000 Euro, heiÃŸt es in der Studie. "Die laufende Dekade ist bislang von auÃŸergewÃ¶hnlichen Schocks und gewaltigen Ã¶konomischen Anpassungslasten geprÃ¤gt, die mittlerweile das Belastungsniveau frÃ¼herer Krisen deutlich Ã¼bertreffen", schreibt das IW. Die Folge fÃ¼r Deutschland sei Stagnation: Die gesamtwirtschaftliche Leistung des Landes habe seit 2019 kaum zugenommen.

In den sechs Krisenjahren habe sich preisbereinigt ein Ausfall an Wirtschaftsleistung von insgesamt 940 Milliarden Euro ergeben, schreibt das IW weiter. Vor allem wegen der Corona-Pandemie habe sich im Jahr 2020 ein Ausfall von 185 Milliarden Euro ergeben, im Jahr 2021 waren es demnach noch rund 100 Milliarden.Â 

Ab dem Jahr 2022 seien dann weitere Krisenfaktoren hinzugekommen - infolge des Kriegs in der Ukraine und der insgesamt geopolitisch belasteten Weltwirtschaft. GemÃ¤ÃŸ der IW-Modellrechnung belaufen sich die AusfÃ¤lle im Jahr 2022 auf 75 Milliarden Euro, 2023 auf 140 Milliarden und 2024 auf Ã¼ber 200 Milliarden Euro. Die im Jahr 2025 anhaltende Stagnation brachte laut IW einen Rekordwert an EinbuÃŸen von 235 Milliarden Euro mit sich.

