Pentagon beendet akademische Zusammenarbeit mit Uni Harvard

Das US-Verteidigungsministerium beendet seine Zusammenarbeit mit der Elite-UniversitÃ¤t Harvard. Soldaten wÃ¼rden kÃ¼nftig nicht mehr fÃ¼r Studienprogramme nach Harvard geschickt, kÃ¼ndigte Verteidigungsminister Pete Hegseth am Freitag (Ortszeit) an. Die Harvard-UniversitÃ¤t wird von der Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump schon seit vergangenem Jahr massiv unter Druck gesetzt. Die Regierung wirft Harvard und anderen Elite-Hochschulen des Landes vor, von linksgerichteten Anschauungen geprÃ¤gt zu sein.
Hegseth erklÃ¤rte: "Zu lange hat dieses Ministerium unsere besten und klÃ¼gsten Offiziere nach Harvard geschickt, in der Hoffnung, dass die UniversitÃ¤t unsere Kriegerkaste besser verstehen wÃ¼rde." Stattdessen seien aber viele Offiziere zurÃ¼ckgekehrt, die den Kopf voll gehabt hÃ¤tten mit "globalistischen und radikalen Ideologien, die unsere Kampftruppe nicht verbessern".
Die Zusammenarbeit mit Harvard solle zum Studienjahr 2026/2027 eingestellt werden, so dass laufende JahrgÃ¤nge ihre Ausbildung noch beenden kÃ¶nnten, teilte das Pentagon mit. Das Verteidigungsministerium schickt bislang Armeemitglieder zur militÃ¤rischen Ausbildung, im Rahmen von Stipendien oder weiteren Programmen nach Harvard.Â
"Harvard ist woke; das Kriegsministerium ist es nicht", schrieb Hegseth im Onlinedienst X. Er bezeichnet das Verteidigungsministerium inzwischen als "Kriegsministerium". Das Attribut "woke" wird in rechtsgerichteten Kreisen als Synonym fÃ¼r angeblich intolerante und extreme gesellschaftspolitische Haltungen linker KrÃ¤fte verwendet.
Hegseth kÃ¼ndigte ferner an, dass die Zusammenarbeit seines Ministeriums mit allen UniversitÃ¤ten der sogenannten Ivy League Ã¼berprÃ¼ft werden solle. "Ivy League" ist ein Sammelbegriff fÃ¼r besonders prestigereiche Unis im Nordosten der USA, zu ihr gehÃ¶ren unter anderem auch Princeton und Yale.
Hegseth selbst hat AbschlÃ¼sse aus Princeton und Harvard, gab seine Zeugnisse dieser Hochschulen aber nach eigenen Angaben zurÃ¼ck. Er war bereits vor seiner Zeit als Minister fÃ¼r seine Kritik an der sogenannten Woke-Ideologie bekannt.Â
Die US-Regierung und Harvard liefern sich derzeit einen Rechtsstreit um eingefrorene BundeszuschÃ¼sse. Am Montag forderte die Regierung die Hochschule zu einer Schadenersatzzahlung von einer Milliarde Dollar (850 Millionen Euro) auf. Trump erklÃ¤rte, er wolle "kÃ¼nftig nichts mehr" mit Harvard zu tun haben.Â
Der PrÃ¤sident geht seit seinem Amtsantritt vor mehr als einem Jahr gegen eine Reihe von UniversitÃ¤ten vor, die nach seiner Ansicht einen linksgerichteten Kurs verfolgen. Dabei setzt er die BeschrÃ¤nkung von Bundesmitteln als Instrument ein.
Politik
Pentagon beendet akademische Zusammenarbeit mit Uni Harvard
- AFP - 7. Februar 2026, 13:32 Uhr
