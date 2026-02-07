Politik

Pentagon beendet akademische Zusammenarbeit mit Uni Harvard

  • AFP - 7. Februar 2026, 13:32 Uhr
Bild vergrößern: Pentagon beendet akademische Zusammenarbeit mit Uni Harvard
Harvard-UniversitÃ¤t
Bild: AFP

Das US-Verteidigungsministerium beendet seine Kooperation mit der Elite-UniversitÃ¤t. Soldaten wÃ¼rden nicht mehr fÃ¼r Studienprogramme nach Harvard geschickt, kÃ¼ndigte Ressortchef Pete Hegseth an. Er begrÃ¼ndete dies damit, dass Harvard 'woke' sei.

Das US-Verteidigungsministerium beendet seine Zusammenarbeit mit der Elite-UniversitÃ¤t Harvard. Soldaten wÃ¼rden kÃ¼nftig nicht mehr fÃ¼r Studienprogramme nach Harvard geschickt, kÃ¼ndigte Verteidigungsminister Pete Hegseth am Freitag (Ortszeit) an. Die Harvard-UniversitÃ¤t wird von der Regierung von PrÃ¤sident Donald Trump schon seit vergangenem Jahr massiv unter Druck gesetzt. Die Regierung wirft Harvard und anderen Elite-Hochschulen des Landes vor, von linksgerichteten Anschauungen geprÃ¤gt zu sein.

Hegseth erklÃ¤rte: "Zu lange hat dieses Ministerium unsere besten und klÃ¼gsten Offiziere nach Harvard geschickt, in der Hoffnung, dass die UniversitÃ¤t unsere Kriegerkaste besser verstehen wÃ¼rde." Stattdessen seien aber viele Offiziere zurÃ¼ckgekehrt, die den Kopf voll gehabt hÃ¤tten mit "globalistischen und radikalen Ideologien, die unsere Kampftruppe nicht verbessern".

Die Zusammenarbeit mit Harvard solle zum Studienjahr 2026/2027 eingestellt werden, so dass laufende JahrgÃ¤nge ihre Ausbildung noch beenden kÃ¶nnten, teilte das Pentagon mit. Das Verteidigungsministerium schickt bislang Armeemitglieder zur militÃ¤rischen Ausbildung, im Rahmen von Stipendien oder weiteren Programmen nach Harvard.Â 

"Harvard ist woke; das Kriegsministerium ist es nicht", schrieb Hegseth im Onlinedienst X. Er bezeichnet das Verteidigungsministerium inzwischen als "Kriegsministerium". Das Attribut "woke" wird in rechtsgerichteten Kreisen als Synonym fÃ¼r angeblich intolerante und extreme gesellschaftspolitische Haltungen linker KrÃ¤fte verwendet.

Hegseth kÃ¼ndigte ferner an, dass die Zusammenarbeit seines Ministeriums mit allen UniversitÃ¤ten der sogenannten Ivy League Ã¼berprÃ¼ft werden solle. "Ivy League" ist ein Sammelbegriff fÃ¼r besonders prestigereiche Unis im Nordosten der USA, zu ihr gehÃ¶ren unter anderem auch Princeton und Yale.

Hegseth selbst hat AbschlÃ¼sse aus Princeton und Harvard, gab seine Zeugnisse dieser Hochschulen aber nach eigenen Angaben zurÃ¼ck. Er war bereits vor seiner Zeit als Minister fÃ¼r seine Kritik an der sogenannten Woke-Ideologie bekannt.Â 

Die US-Regierung und Harvard liefern sich derzeit einen Rechtsstreit um eingefrorene BundeszuschÃ¼sse. Am Montag forderte die Regierung die Hochschule zu einer Schadenersatzzahlung von einer Milliarde Dollar (850 Millionen Euro) auf. Trump erklÃ¤rte, er wolle "kÃ¼nftig nichts mehr" mit Harvard zu tun haben.Â 

Der PrÃ¤sident geht seit seinem Amtsantritt vor mehr als einem Jahr gegen eine Reihe von UniversitÃ¤ten vor, die nach seiner Ansicht einen linksgerichteten Kurs verfolgen. Dabei setzt er die BeschrÃ¤nkung von Bundesmitteln als Instrument ein.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Bundestag verweigert Ausstellung von Hausausweisen - AfD sieht
    Bundestag verweigert Ausstellung von Hausausweisen - AfD sieht "Benachteiligung"

    Die Bundestagsverwaltung hat nach Angaben der AfD-Fraktion seit der Wahl vor knapp einem Jahr sieben AfD-Mitarbeitern die Ausstellung von Hausausweisen verweigert. Es handle sich

    Mehr
    Aigner will sich noch nicht auf Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin festlegen
    Aigner will sich noch nicht auf Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin festlegen

    Bayerns LandtagsprÃ¤sidentin Ilse Aigner (CSU) hat sich zu Spekulationen Ã¼ber mÃ¶gliche Ambitionen auf das Amt der BundesprÃ¤sidentin geÃ¤uÃŸert. In einem Interview mit der

    Mehr
    Energiekrise auf Kuba: Regierung verkÃ¼ndet Vier-Tage-Woche und weitere SparmaÃŸnahmen
    Energiekrise auf Kuba: Regierung verkÃ¼ndet Vier-Tage-Woche und weitere SparmaÃŸnahmen

    In Reaktion auf die durch US-Sanktionen verschÃ¤rfte Energiekrise auf Kuba hat die Regierung in Havanna NotfallmaÃŸnahmen angekÃ¼ndigt, darunter die EinfÃ¼hrung einer

    Mehr
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    Handelsabkommen zwischen Indien und USA: Trump hebt StrafzÃ¶lle auf
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Wirtschaftsministerium will Erneuerbaren-Vorrang einschrÃ¤nken
    Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag
    Bahn-Sicherheitsgipfel nach Tod eines Zugbegleiters nÃ¤chsten Freitag
    Epstein-Skandal: Clintons fordern ihre Ã¶ffentliche AnhÃ¶rung in Kongressausschuss
    Epstein-Skandal: Clintons fordern ihre Ã¶ffentliche AnhÃ¶rung in Kongressausschuss
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA
    Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA
    Innenminister gegen Boykott der FuÃŸball-WM wegen Trump
    Innenminister gegen Boykott der FuÃŸball-WM wegen Trump
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor
    Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor

    Top Meldungen

    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten
    Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In StÃ¤dten und Gemeinden sowie in Teilen der Wirtschaft wÃ¤chst die Sorge, dass sich zu wenig Kunden fÃ¼r neu ausgebaute WÃ¤rmenetze entscheiden

    Mehr
    NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab
    NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab

    DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt die von vielen geforderte ErhÃ¶hung von Tabak- und Zuckersteuer ab. "Jetzt ist nicht

    Mehr
    Studie: Krisen seit 2020 kosten Deutschland fast eine Billion Euro
    Studie: Krisen seit 2020 kosten Deutschland fast eine Billion Euro

    Die Krisen der vergangenen Jahre haben Deutschland einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren fast eine Billion Euro gekostet - also knapp tausend Milliarden Euro. Das

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts