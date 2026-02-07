Bundestag verweigert Ausstellung von Hausausweisen - AfD sieht "Benachteiligung"

Logo der AfD

Die Bundestagsverwaltung hat laut der AfD-Fraktion seit der Wahl vor knapp einem Jahr sieben AfD-Mitarbeitern die Ausstellung von Hausausweisen verweigert. AfD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bernd Baumann kÃ¼ndigte an, dagegen juristisch vorzugehen.

Die Bundestagsverwaltung hat nach Angaben der AfD-Fraktion seit der Wahl vor knapp einem Jahr sieben AfD-Mitarbeitern die Ausstellung von Hausausweisen verweigert. Es handle sich um zwei Mitarbeiter der Fraktion und fÃ¼nf Mitarbeiter, die bei Abgeordneten angestellt sind, teilte ein AfD-Fraktionssprecher am Samstag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin mit. Den Betroffenen werde nicht nur der Zutritt zu BundestagsgebÃ¤uden verwehrt - der Bundestag zahle auch ihre GehÃ¤lter nicht.



AfD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Bernd Baumann kÃ¼ndigte an, gegen die Entscheidungen von BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) juristisch vorzugehen. KlÃ¶ckners Vorgehen stelle eine "eine weitere Benachteiligung der AfD im Parlamentsbetrieb" dar, erklÃ¤rte Baumann gegenÃ¼ber AFP.



Eine Sprecherin der Bundestagsverwaltung bestÃ¤tigte, dass sieben Mitarbeitern die Ausstellung eines Hausausweises verwehrt worden sei. Sie wollte aber keine Angaben dazu machen, welche Fraktion davon betroffen ist.Â



Die Sprecherin betonte, dass alle Fraktionsmitarbeiter vor der Ausstellung eines Hausausweises einer ZuverlÃ¤ssigkeitsÃ¼berprÃ¼fung unterzogen wÃ¼rden. Sollten sich dabei "begrÃ¼ndete Zweifel an der ZuverlÃ¤ssigkeit der antragstellenden Person" ergeben, kÃ¶nne die Ausstellung abgelehnt werden. Zu den genauen GrÃ¼nden, weswegen in den vorliegenden FÃ¤llen die Hausausweise verweigert wurden, wollten sich weder die Bundestagsverwaltung noch die AfD-Fraktion Ã¤uÃŸern.Â



Nach der Hausordnung des Deutschen Bundestages zielt die ZuverlÃ¤ssigkeitsÃ¼berprÃ¼fung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abgeordneten darauf ab, Risiken fÃ¼r die Sicherheit des Bundestags abzuwehren sowie dessen Funktions- und ArbeitsfÃ¤higkeit aufrecht zu erhalten.



AfD-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Baumann kritisierte, dass die Hausordnung in dieser Hinsicht vor einem Jahr geÃ¤ndert worden sei: Zuvor war die Abwehr von "Gefahren" das Ziel der ZuverlÃ¤ssigkeitsprÃ¼fung gewesen, seit der Ã„nderung ist von der Abwehr von "Risiken" die Rede. Dies sei ein "schwammiger Begriff", kritisierte Baumann. Dadurch werde "der WillkÃ¼r TÃ¼r und Tor geÃ¶ffnet".