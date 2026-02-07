Versorger gegen FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen in neuen FernwÃ¤rmegebieten

FernwÃ¤rme-Leitung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In StÃ¤dten und Gemeinden sowie in Teilen der Wirtschaft wÃ¤chst die Sorge, dass sich zu wenig Kunden fÃ¼r neu ausgebaute WÃ¤rmenetze entscheiden und Versorger auf ihren Investitionskosten sitzenbleiben.



Der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) schlÃ¤gt deshalb vor, WÃ¤rmepumpen in den betreffenden Gebieten finanziell nicht mehr zu unterstÃ¼tzen. "Eine DoppelfÃ¶rderung von WÃ¤rmenetzen und WÃ¤rmepumpen ist keine gute Idee", sagte VKU-HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Ingbert Liebing der "Welt am Sonntag". "Dort wo das Ausbaugebiet feststeht, sollte die FÃ¶rderung fÃ¼r WÃ¤rmepumpen deshalb entfallen."



Zusammen mit weiteren VerbÃ¤nden fordert der VKU Ã„nderungen im GebÃ¤udeenergiegesetz (GEG) sowie bei der HeizungsfÃ¶rderung. "Die Schlechterstellung von leitungsgebundenen Netzen gegenÃ¼ber gebÃ¤udebezogenen EinzelheizlÃ¶sungen ist zu beseitigen", heiÃŸt es in einem Konzeptpapier, Ã¼ber das die "Welt am Sonntag" berichtet. Verfasser sind unter anderem der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW), der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) und der VKU. In einem reformierten GEG solle zudem die Fokussierung auf GebÃ¤udeeffizienz beseitigt werden.



Auch der Deutsche StÃ¤dtetag fÃ¼rchtet hohe Kosten und zu wenig ErlÃ¶se. "Wenn die StÃ¤dte Gebiete fÃ¼r den Neu- oder Ausbau von WÃ¤rmenetzen ausweisen, besteht keine Verpflichtung fÃ¼r die EigentÃ¼mer, die WÃ¤rmeinfrastruktur zu nutzen", sagte der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer des StÃ¤dtetags, Christian Schuchardt, der "Welt am Sonntag". "Dies schafft UnwÃ¤gbarkeiten fÃ¼r die Versorger, die vor langfristigen Investitionen in MilliardenhÃ¶he stehen. Es kann nicht so laufen, dass StÃ¤dte und Versorger in Vorleistung gehen und am Ende greifen die BÃ¼rger dann doch zur eigenen WÃ¤rmepumpe."



Bis Ende Juni dieses Jahres mÃ¼ssen StÃ¤dte mit mehr als 100.000 Einwohnern eine fertige Planung fÃ¼r neue FernwÃ¤rmenetze vorlegen. Der Deutsche StÃ¤dtetag rechnet mit Ausbaukosten von mehr als 43 Milliarden Euro bis 2030.

