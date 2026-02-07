Haushaltsklage: Linke wirft GrÃ¼nen Unehrlichkeit vor

Dietmar Bartsch und Sebastian SchÃ¤fer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch hat die GrÃ¼nen-Fraktion fÃ¼r die AnkÃ¼ndigung kritisiert, gegen den Haushalt 2025 beim Bundesverfassungsgericht eine Klage herbeifÃ¼hren zu wollen.



"Es waren die GrÃ¼nen, die im letzten Bundestag Merz und Klingbeil die Instrumente fÃ¼r das SondervermÃ¶gen in die Hand gegeben haben", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Sich nun Ã¼ber die damit gespielte Musik zu beschweren, hat etwas Unehrliches, zumal der Rechtsweg fÃ¼r sie nicht besteht."



Bartsch fÃ¼gte hinzu: "Es war ein schwerer Fehler, die Schuldenbremse nicht grundlegend zu reformieren, sondern auf Schattenhaushalte und VerschiebebahnhÃ¶fe zu setzen. Da mÃ¼ssen sich die GrÃ¼nen Fragen gefallen lassen."



Allerdings teilt der Linken-Politiker die Kritik an der Haushaltspolitik der schwarz-roten Koalition. "Weder der Haushalt 2025 noch der fÃ¼r 2026 gehen ehrlich und verantwortungsvoll mit dem Geld der BÃ¼rger um, sondern sind die grÃ¶ÃŸte Mogelpackung der vergangenen Jahrzehnte", sagte er dem RND.



Der stellvertretende GrÃ¼nen-Fraktionsvorsitzende Andreas Audretsch hatte gesagt, viele Milliarden, die in Infrastruktur und Klimaschutz hÃ¤tten flieÃŸen sollen, seien fÃ¼r Konsum und die "fossile Vergangenheit" ausgegeben worden. FÃ¼r eine Klage beim Bundesverfassungsgericht ist jedoch ein Quorum von mindestens 25 Prozent der Sitze im Bundestag erforderlich. Die GrÃ¼nen erreichen dieses Quorum auch mit der Linken nicht. Sie mÃ¼ssten zu diesem Zweck mit der AfD kooperieren. Das lehnen beide Fraktionen ab.



Die GrÃ¼nen wollen nun nach eigenen Angaben mit der Zivilgesellschaft nach MÃ¶glichkeiten fÃ¼r eine Verfassungsbeschwerde suchen. AuÃŸerdem haben sie noch im alten Bundestag gemeinsam mit Union und SPD fÃ¼r das SondervermÃ¶gen von 500 Milliarden Euro und eine faktische Aussetzung der Schuldenbremse fÃ¼r RÃ¼stungsausgaben gestimmt.

