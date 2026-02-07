HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein

Angesichts der hohen Kosten fÃ¼r einen FÃ¼hrerschein in Deutschland hat das BÃ¼ndnis Sahra Wagenknecht (BSW) einen Preisdeckel gefordert. "Bund und LÃ¤nder sollen sicherstellen, dass man den FÃ¼hrerschein frÃ¼hzeitig fÃ¼r maximal 2000 Euro machen kann", sagte BSW-Chef Fabio De Masi am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Gegenfinanziert werden solle dies durch Einsparungen bei der E-Auto-FÃ¶rderung und durch eine Erbschaftsteuerreform.
Die Kosten fÃ¼r einen FÃ¼hrerschein kÃ¶nnten "nur noch als Abzocke junger Leute und ihrer Familien" bezeichnet werden, sagte De Masi. FÃ¼r Millionen Familien stellten die FÃ¼hrerscheinkosten eine finanzielle HÃ¼rde dar, die kaum noch zu Ã¼berwinden sei. "Es kann nicht sein, dass Jugendliche aus einkommensschwachen Familien sich nicht mehr leisten kÃ¶nnen, was sie oft fÃ¼r Ausbildung und Arbeit benÃ¶tigen."
Die Bundesregierung sei "auch bei diesem Thema politisch handlungsunfÃ¤hig", kritisierte De Masi. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hatte im Herbst eine Reform des FÃ¼hrerscheins ankÃ¼ndigt und einen "gÃ¼nstigeren FÃ¼hrerschein" in Aussicht gestellt. De Masi sagte, falls diese Reform "Ã¼berhaupt kommt", wÃ¤re sie nur "ein Tropfen auf den heiÃŸen Stein". Das BSW fordere daher den Preisdeckel.
AuÃŸerdem sollten Bund und LÃ¤nder den FÃ¼hrerschein ab 17 Jahren "finanziell anreizen", schlug De Masi vor. "Verkehrsforscher weisen darauf hin, dass begleitetes Fahren viel bringt, um die Fahrsicherheit zu erhÃ¶hen."
Ein bezahlbarer FÃ¼hrerschein sei auÃŸerdem eine MaÃŸnahme gegen den FachkrÃ¤ftemangel, argumentierte der BSW-Chef. "Wir plÃ¤dieren fÃ¼r ein Recht auf einen bezahlbaren FÃ¼hrerschein, das sozialer Ungerechtigkeit entgegenwirkt und die Wirtschaft unterstÃ¼tzt."
Schnieder hatte zuletzt gewarnt, die von ihm vorgeschlagene Reform der Fahrschulausbildung werde den FÃ¼hrerschein "nicht unmittelbar billiger" machen. "Wir geben den Fahrschulen Optionen und Freiheiten - wie sich das konkret auf die Preise auswirkt, wird der Markt regeln", sagte er Ende Dezember. Er reagierte damit auf Medienberichte Ã¼ber einbrechende Neuanmeldungen bei den Fahrschulen. Der Interessenverband Moving beklagte erst vor wenigen Tagen, die AnkÃ¼ndigung Schnieders habe zu "massiver Verunsicherung" gefÃ¼hrt - Fahrschulen berichten demnach von "drastische EinbrÃ¼chen bei Neuanmeldungen und erheblichen UmsatzeinbuÃŸen".
Wirtschaft
Höchstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim Führerschein
7. Februar 2026
