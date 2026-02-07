Litauen mahnt europÃ¤ischen "Plan B" fÃ¼r Sicherheit an

Inga Ruginiene (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Vilnius (dts Nachrichtenagentur) - Laut Litauens MinisterprÃ¤sidentin Inga Ruginiene betreibt ihr Land trotz aller BÃ¼ndnistreue der Nato bereits Vorsorge fÃ¼r den Ernstfall. "Man weiÃŸ nie, was passieren kann", sagte Ruginiene der "Welt am Sonntag". Deshalb mÃ¼sse die "absolute Top-PrioritÃ¤t" darin liegen, "die EU zu stÃ¤rken".



Angesichts mÃ¶glicher VerÃ¤nderungen der US-Sicherheitsgarantien setzt Litauen auf Abschreckung und Eigenvorsorge. "Ich hoffe, dass wir die US-StreitkrÃ¤fte in Litauen behalten werden. Wir glauben an ein starkes Nato-BÃ¼ndnis", sagte RuginienÄ—.



Zugleich machte sie deutlich, dass ihr Land auch alternative Szenarien mitdenkt: "Wir mÃ¼ssen also sehr hart daran arbeiten, dass die Nato stark bleibt. Aber wir mÃ¼ssen gleichzeitig hart daran arbeiten, die EU zu stÃ¤rken." Europa mÃ¼sse in der Lage sein, "Verantwortung" zu Ã¼bernehmen, falls Washington seine Rolle verÃ¤ndere.



Konkret bereitet sich Litauen auch auf den Fall vor, dass BÃ¼ndnishilfe nicht sofort greift. "Auch wenn wir ein starkes BÃ¼ndnis haben und Artikel 5 gilt, wissen wir, dass wir fÃ¼r eine kurze Zeit zunÃ¤chst allein wÃ¤ren", sagte Ruginiene mit Blick auf mÃ¶gliche Angriffsszenarien. In dieser Phase mÃ¼sse Litauen die Lage stabilisieren, "bis unsere Partner eintreffen". Deshalb sei die PrÃ¤senz europÃ¤ischer Truppen zentral: "Wenn jemand unser Land angreift, dann attackiert er nicht Litauen, sondern die EU."



Ruginiene verwies auf eine Reihe hybrider Bedrohungen aus WeiÃŸrussland und Russland, darunter gezielte Luftraumverletzungen. "Wir registrieren unterschiedliche Angriffe. Aktuell zum Beispiel Ballons, die von Belarus aus gezielt in unseren Luftraum eindringen", sagte sie. Dabei handle es sich um "eine Mischung aus Schmuggel, weil damit etwa Zigaretten zu uns geschickt werden, und hybridem Angriff". Hybride Angriffe und Provokationen seien aus ihrer Sicht die grÃ¶ÃŸte Gefahr. "GrundsÃ¤tzlich behandeln wir alle Bedrohungen aus Belarus oder Russland als Fragen der nationalen Verteidigung", erklÃ¤rte die Regierungschefin.

