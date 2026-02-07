Politik

Energiekrise auf Kuba: Regierung verkÃ¼ndet Vier-Tage-Woche und weitere SparmaÃŸnahmen

  • AFP - 7. Februar 2026, 08:06 Uhr
Bild vergrößern: Energiekrise auf Kuba: Regierung verkÃ¼ndet Vier-Tage-Woche und weitere SparmaÃŸnahmen
Tankstelle in Kuba
Bild: AFP

In Reaktion auf die durch US-Sanktionen verschÃ¤rfte Energiekrise auf Kuba hat die Regierung in Havanna NotfallmaÃŸnahmen angekÃ¼ndigt, darunter die EinfÃ¼hrung einer Vier-Tage-Woche.

In Reaktion auf die durch US-Sanktionen verschÃ¤rfte Energiekrise auf Kuba hat die Regierung in Havanna NotfallmaÃŸnahmen angekÃ¼ndigt, darunter die EinfÃ¼hrung einer Vier-Tage-Woche. Zu den SparmaÃŸnahmen zÃ¤hle eine auf vier Tage verkÃ¼rzte Arbeitswoche in staatlichen Unternehmen, BeschrÃ¤nkungen fÃ¼r den Kraftstoffverkauf und reduzierte Bus- und Zugverbindungen, erklÃ¤rte Vizeregierungschef Oscar PÃ©rez-Oliva Fraga am Freitag (Ortszeit) im Staatsfernsehen. Durch die Vorgaben solle Kraftstoff eingespart werden, um "die LebensfÃ¤higkeit unseres Landes und die Grundversorgung zu gewÃ¤hrleisten".Â 

Weitere SparmaÃŸnahmen sehen verkÃ¼rzte Schultage sowie eine reduzierte Anwesenheitspflicht in UniversitÃ¤ten vor. Auch einige touristische Einrichtungen blieben geschlossen, erklÃ¤rte Fraga. Ziel der MaÃŸnahmen sei es, die "Lebensmittel- und Stromproduktion" zu fÃ¶rdern und die Aufrechterhaltung grundlegender wirtschaftlichen AktivitÃ¤ten zu ermÃ¶glichen.

Nach der Gefangennahme des linksnationalistischen venezolanischen Staatschefs NicolÃ¡s Maduro zu Jahresbeginn bei einem US-MilitÃ¤reinsatz hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump deutlich gemacht, dass er auch andere LÃ¤nder in der Region im Visier hat - darunter Kuba. Trump lieÃŸ die Ã–llieferungen aus Venezuela nach Kuba unterbinden, von denen das Land in hohem MaÃŸe abhÃ¤ngig war. Er rate Havanna "dringend, einen Deal abzuschlieÃŸen, bevor es zu spÃ¤t ist", warnte der US-PrÃ¤sident damals.

Ende Januar verschÃ¤rfte Trump den wirtschaftlichen Druck auf Kuba weiter: Staaten, die ErdÃ¶l an das Land liefern, drohte er in einem Dekret mit zusÃ¤tzlichen US-ZÃ¶llen. Die kubanische Regierung bezeichnete dies als "brutalen Akt der Aggression".

Kuba steckt in seiner schlimmsten Wirtschaftskrise seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Seit Ende 2024 gab es fÃ¼nf landesweite StromausfÃ¤lle, die teilweise mehrere Tage dauerten. Immer wieder haben die Menschen mit Blackouts zu kÃ¤mpfen, die mitunter mehr als 20 Stunden dauern. Der nur etwa 145 Kilometer von der SÃ¼dspitze Floridas entfernte Karibikstaat unterliegt seit 1962 einem US-Wirtschaftsembargo.

