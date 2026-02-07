Dobrindt: Viele Hinweise zu Anschlag auf Berlins Stromnetz erhalten

Alexander Dobrindt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Angaben von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) trÃ¤gt die Auslobung einer Belohnung des Bundes von einer Million Euro zur AufklÃ¤rung des Anschlags auf das Berliner Stromnetz FrÃ¼chte.



"Seit Auslobung der Belohnung ist eine Vielzahl von Hinweisen eingegangen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Denen geht das BKA nun nach, deswegen kann man auch jetzt noch nicht sagen, ob eine Spur dabei ist." Dobrindt sagte zugleich: "Klar ist aber, dass es die Belohnung nur fÃ¼r valide, also erfolgreiche Hinweise gibt, die also zur Ergreifung des oder der TÃ¤ter fÃ¼hren."



Der CSU-Politiker hÃ¤lt die Belohnung, die bis zum 24. Februar befristet ist, fÃ¼r aussichtsreich. "Wir glauben, dass es innerhalb der linksextremistischen Szene sehr unterschiedliche EinschÃ¤tzungen Ã¼ber den Erfolg des Anschlags gibt, in dessen Folge tausende Berliner tagelang bei Minusgraden ohne Strom und Heizung auskommen mussten", sagte er dem RND. "Darum kann ich mir gut vorstellen, dass aus dieser Szene Hinweise auf die TÃ¤ter kommen kÃ¶nnten."



Dabei seien Belohnungen "grundsÃ¤tzlich befristet, um deutlich zu machen, dass die AufklÃ¤rung von Kriminaldelikten nicht auf die lange Bank geschoben wird und etwaige Mitwisser keine 12 Monate Zeit haben, um zu Ã¼berlegen, ob sie auf der richtigen Seite stehen wollen". Sie seien "ein Anreiz, zeitnah notwendige Informationen zu liefern".

