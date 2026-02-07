Politik

Aigner will sich noch nicht auf Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin festlegen

  • AFP - 7. Februar 2026, 09:45 Uhr
Bild vergrößern: Aigner will sich noch nicht auf Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin festlegen
Ilse Aigner
Bild: AFP

Bayerns LandtagsprÃ¤sidentin Ilse Aigner (CSU) hat sich zu Spekulationen Ã¼ber ihre mÃ¶glichen Ambitionen auf das Amt der BundesprÃ¤sidentin geÃ¤uÃŸert. Sie schlieÃŸt eine Kandidatur nicht aus - lehnt eine baldige Festlegung aber ab.

Bayerns LandtagsprÃ¤sidentin Ilse Aigner (CSU) hat sich zu Spekulationen Ã¼ber mÃ¶gliche Ambitionen auf das Amt der BundesprÃ¤sidentin geÃ¤uÃŸert. In einem Interview mit der "Augsburger Allgemeinen" (Samstagausgabe) schloss sie eine Kandidatur nicht aus - lehnte eine baldige Festlegung aber ab. "Es ist viel zu frÃ¼h, um Ã¼ber das Amt der BundesprÃ¤sidentin oder des BundesprÃ¤sidenten zu reden - allein schon aus Respekt vor Frank-Walter Steinmeier, den ich sehr schÃ¤tze", sagte die CSU-Politikerin.Â 

Steinmeiers Amtszeit an der Staatsspitze dauert noch bis 2027. Nach zwei Amtszeiten darf er dann nicht mehr kandidieren.Â 

Aigner warnte die Union davor, sich auf eine weibliche Kandidatin fÃ¼r die Wahl im FrÃ¼hjahr 2027 festzulegen, bevor die MehrheitsverhÃ¤ltnisse in der Bundesversammlung angesichts der bis dahin anstehender Landtagswahlen feststehen; die Bundesversammlung ist das Organ, das alle fÃ¼nf Jahre den BundesprÃ¤sidenten wÃ¤hlt.

"Wenn man eine Frau ins Rennen schickt, darf es nicht wieder eine ZÃ¤hlkandidatin sein", betonteÂ  Aigner. "Das hatten wir schon mehrfach, mit Gesine Schwan in den Jahren 2004 und 2009 und mit Dagmar Schipanski 1999 zum Beispiel", sagte Aigner weiter. "Da wusste man schon im Voraus: Sie kÃ¶nnen gar keine Mehrheiten erreichen, wegen der damaligen MehrheitsverhÃ¤ltnisse in der Bundesversammlung."Â 

Eine weitere derartige ZÃ¤hlkandidatur wÃ¤re "absolut kontraproduktiv fÃ¼r die Sache der Frauen", warnte Aigner. "Wenn eine Frau antreten soll, dann muss sie eine echte Chance auf das Amt haben."

Die CSU-Politikerin begrÃ¼ÃŸte es aber ausdrÃ¼cklich, dass mehrere Frauen in der Union als Kandidatinnen in der BundesprÃ¤sidentschaftsfrage gehandelt wÃ¼rden. Unter anderem ist der Name von Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) im GesprÃ¤ch. "Es ist doch immer gut, wenn man Kandidatinnen hat, die dazu befÃ¤higt sind", sagte Aigner.

