SPD beginnt in Berlin zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur

  • AFP - 7. Februar 2026, 04:01 Uhr
Bild vergrößern: SPD beginnt in Berlin zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur
SPD-Logo
Bild: AFP

Die SPD beginnt am Samstag in der Parteizentrale in Berlin ihre zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur. Die Parteivorsitzenden BÃ¤rbel Bas und Lars Klingbeil halten dabei Grundsatzreden.

Die SPD beginnt am Samstag in Berlin ihre zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur. Im Willy-Brandt-Haus werden dazu unter anderem die Parteivorsitzenden BÃ¤rbel Bas und Lars Klingbeil erwartet, die ab 14.00 Uhr Grundsatzreden halten wollen. Auch GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf, Fraktionschef Matthias Miersch und eine Reihe von Bundesministerinnen und MinisterprÃ¤sidenten nehmen teil. Am Sonntag will Bas bei einem Pressestatement gegen 12.30 Uhr Ã¼ber die Ergebnisse des Treffens berichten.

Die SPD setzt auf eine VerknÃ¼pfung ihrer klassischen Themen wie Arbeit und Bildung mit den Herausforderungen einer neuen Weltordnung. Sie will in Berlin nicht nur ihre Reformvorhaben in der Regierung in diesem Jahr abstecken - sondern die Veranstaltung bildet auch den offiziellen Startschuss fÃ¼r die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms. Es soll 2027 auf dem Bundesparteitag beschlossen werden.Â 

