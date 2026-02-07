Die SPD beginnt am Samstag in Berlin ihre zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur. Im Willy-Brandt-Haus werden dazu unter anderem die Parteivorsitzenden BÃ¤rbel Bas und Lars Klingbeil erwartet, die ab 14.00 Uhr Grundsatzreden halten wollen. Auch GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf, Fraktionschef Matthias Miersch und eine Reihe von Bundesministerinnen und MinisterprÃ¤sidenten nehmen teil. Am Sonntag will Bas bei einem Pressestatement gegen 12.30 Uhr Ã¼ber die Ergebnisse des Treffens berichten.
Die SPD setzt auf eine VerknÃ¼pfung ihrer klassischen Themen wie Arbeit und Bildung mit den Herausforderungen einer neuen Weltordnung. Sie will in Berlin nicht nur ihre Reformvorhaben in der Regierung in diesem Jahr abstecken - sondern die Veranstaltung bildet auch den offiziellen Startschuss fÃ¼r die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms. Es soll 2027 auf dem Bundesparteitag beschlossen werden.Â
Politik
SPD beginnt in Berlin zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur
- AFP - 7. Februar 2026, 04:01 Uhr
Die SPD beginnt am Samstag in der Parteizentrale in Berlin ihre zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur. Die Parteivorsitzenden BÃ¤rbel Bas und Lars Klingbeil halten dabei Grundsatzreden.
Die SPD beginnt am Samstag in Berlin ihre zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur. Im Willy-Brandt-Haus werden dazu unter anderem die Parteivorsitzenden BÃ¤rbel Bas und Lars Klingbeil erwartet, die ab 14.00 Uhr Grundsatzreden halten wollen. Auch GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf, Fraktionschef Matthias Miersch und eine Reihe von Bundesministerinnen und MinisterprÃ¤sidenten nehmen teil. Am Sonntag will Bas bei einem Pressestatement gegen 12.30 Uhr Ã¼ber die Ergebnisse des Treffens berichten.
Weitere Meldungen
Die indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran im Oman sind laut US-PrÃ¤sident Donald Trump positiv verlaufen. "Wir hatten ebenfalls sehr gute GesprÃ¤che Ã¼ber denMehr
Nach einem Ã¶ffentlichen Aufschrei ist ein Video auf der Onlineplattform Truth Social von US-PrÃ¤sident Donald Trump wieder entfernt worden, in dem der frÃ¼here PrÃ¤sident BarackMehr
Nur rund 2700 Rentnerinnen und Rentner mit verlorenen AnsprÃ¼chen aus der DDR haben Geld aus einem entsprechenden HÃ¤rtefallfonds bekommen. Dies geht aus einer Antwort desMehr
Top Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommendenMehr
Vor dem Hintergrund der Debatte um die schÃ¤dlichen Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche hat die EU die Videoplattform Tiktok aufgefordert, ihre "sÃ¼chtigMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen desMehr