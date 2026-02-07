SPD beginnt in Berlin zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur

SPD-Logo

Die SPD beginnt am Samstag in Berlin ihre zweitÃ¤gige Jahresauftaktklausur. Im Willy-Brandt-Haus werden dazu unter anderem die Parteivorsitzenden BÃ¤rbel Bas und Lars Klingbeil erwartet, die ab 14.00 Uhr Grundsatzreden halten wollen. Auch GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf, Fraktionschef Matthias Miersch und eine Reihe von Bundesministerinnen und MinisterprÃ¤sidenten nehmen teil. Am Sonntag will Bas bei einem Pressestatement gegen 12.30 Uhr Ã¼ber die Ergebnisse des Treffens berichten.



Die SPD setzt auf eine VerknÃ¼pfung ihrer klassischen Themen wie Arbeit und Bildung mit den Herausforderungen einer neuen Weltordnung. Sie will in Berlin nicht nur ihre Reformvorhaben in der Regierung in diesem Jahr abstecken - sondern die Veranstaltung bildet auch den offiziellen Startschuss fÃ¼r die Erarbeitung eines neuen Grundsatzprogramms. Es soll 2027 auf dem Bundesparteitag beschlossen werden.Â