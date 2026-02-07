Politik

Trump: "Sehr gute GesprÃ¤che" mit Iran - nÃ¤chste Runde "Anfang der kommenden Woche"

  • AFP - 7. Februar 2026, 02:07 Uhr
Bild vergrößern: Trump: Sehr gute GesprÃ¤che mit Iran - nÃ¤chste Runde Anfang der kommenden Woche
US-PrÃ¤sident Donald Trump
Bild: AFP

Die indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran im Oman sind laut US-PrÃ¤sident Donald Trump positiv verlaufen. Die nÃ¤chste GesprÃ¤chsrunde werde 'Anfang der kommenden Woche' stattfinden.

Die indirekten Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran im Oman sind laut US-PrÃ¤sident Donald Trump positiv verlaufen. "Wir hatten ebenfalls sehr gute GesprÃ¤che Ã¼ber den Iran, der Iran scheint sehr daran interessiert zu sein, ein Abkommen zu schlieÃŸen", sagte Trump am Freitag (Ortszeit) vor Journalisten auf dem Flug zu seinem Privatanwesen Mar-a-Lago in Florida. Die nÃ¤chste GesprÃ¤chsrunde werde "Anfang der kommenden Woche" stattfinden.

Zuvor hatte bereits der iranische AuÃŸenminister Abbas Araghtschi das Klima bei den Verhandlungen in der omanischen Hauptstadt Maskat als "sehr positiv" bezeichnet. Laut Araghtschi konzentrierten sich die GesprÃ¤che ausschlieÃŸlich auf die Atomfrage. Die USA hatten zuvor darauf gedrungen, dass auch die UnterstÃ¼tzung Teherans fÃ¼r Milizen im Nahen und Mittleren Osten und sein ballistisches Raketenprogramm auf die Tagesordnung gesetzt werden mÃ¼ssten.

Bei den Treffen hatten die Delegationen der verfeindeten Staaten nicht direkt miteinander konferiert, sondern Ã¼ber Vermittler des Oman.

Die indirekten GesprÃ¤che wurden vor dem Hintergrund einer drohenden Eskalation zwischen dem Iran und den USA gefÃ¼hrt. Sie fanden etwa einen Monat nach der gewaltsamen Niederschlagung der jÃ¼ngsten Protestwelle im Iran mit tausenden getÃ¶teten Demonstranten statt. Seitdem hatte US-PrÃ¤sident Donald Trump den Druck auf Teheran massiv erhÃ¶ht. Er drohte mit einer MilitÃ¤rintervention und schickte unter anderem den FlugzeugtrÃ¤ger "USS Abraham Lincoln" in den Persischen Golf.Â 

