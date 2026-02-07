Epstein-Kontakte: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen franzÃ¶sischen Ex-Minister Lang

Jack Lang und Jeffrey Epstein

Die fÃ¼r Finanzvergehen zustÃ¤ndige Generalstaatsanwaltschaft hat nach Bekanntwerden der hÃ¤ufigen Kontakte des frÃ¼heren franzÃ¶sischen Kulturministers Jack Lang zum SexualstraftÃ¤ter Jeffrey Epstein Ermittlungen gegen Lang erÃ¶ffnet. Ihm werde "schwerwiegender Steuerbetrug" zur Last gelegt, hieÃŸ es am Freitag gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP.Â



Die Ermittlungen stÃ¼nden im Zusammenhang mit den vom Onlineportal "Mediapart" enthÃ¼llten mutmaÃŸlichen finanziellen Verbindungen Langs und seiner Ehefrau Caroline mit Epstein, erklÃ¤rte die Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte die Zeitung "Le Figaro" Ã¼ber die Ermittlungen berichtet.



Lang steht seit 2013 an der Spitze des Instituts fÃ¼r die arabische Welt, das vom franzÃ¶sischen AuÃŸenministerium mitfinanziert wird. Das Ministerium hatte Lang zuvor bereits wegen seiner hÃ¤ufigen Kontakte zu Epstein fÃ¼r Sonntag einbestellt.



Lang hatte bislang ausgeschlossen, seinen Posten zu rÃ¤umen. "Einen MÃ¤zen anzufragen, ist doch keine Straftat", hatte der 86-JÃ¤hrige am Mittwoch gesagt. Zuvor hatte er eingerÃ¤umt, Epstein um rund 58.000 Euro fÃ¼r einen Film Ã¼ber seine Amtszeit gebeten zu haben. Der Film wurde allerdings nicht verwirklicht.Â



Der Name Jack Lang ist in den verÃ¶ffentlichten Epstein-Akten mehr als 670 Mal erwÃ¤hnt. "Ich war vielleicht etwas naiv", rÃ¤umte Lang ein. Epstein sei "kein Freund" gewesen, er habe "nichts gewusst" und den Kontakt abgebrochen, als er von Epsteins Verurteilung als SexualstraftÃ¤ter erfahren habe. TatsÃ¤chlich ist Lang noch 2019 an der Seite von Epstein auf einem Foto vor dem Louvre zu sehen.Â



Lang hatte unter den frÃ¼heren PrÃ¤sidenten FranÃ§ois Mitterrand und Jacques Chirac verschiedene Regierungsposten inne. In den vor einer Woche vom US-Justizministerium verÃ¶ffentlichten mehr als drei Millionen Dokumenten zum Fall Epstein tauchen die Namen zahlreicher einflussreicher PersÃ¶nlichkeiten auf.Â



Der bis in hÃ¶chste Kreise vernetzte Investor und MilliardÃ¤r Epstein war 2019 tot in seiner GefÃ¤ngniszelle in New York aufgefunden worden, nach offiziellen Angaben beging der verurteilte SexualstraftÃ¤ter Suizid. Ihm wurde vorgeworfen, mehr als tausend MÃ¤dchen und Frauen missbraucht und teils an Prominente weitergereicht zu haben.