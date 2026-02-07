Finanzen

NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab

  • dts - 7. Februar 2026, 11:14 Uhr
Bild vergrößern: NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab
Kinder in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt die von vielen geforderte ErhÃ¶hung von Tabak- und Zuckersteuer ab.

"Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Ã¼ber hÃ¶here Steuern zu diskutieren. Ich finde, wir haben vordringlichere Probleme. Etwa die Stabilisierung des Gesundheitssystems", sagte Laumann der "Rheinischen Post".

Dazu fordert Laumann, die Ausgaben fÃ¼r Ã„rzte und Arzneien an die Einnahmenentwicklung der Krankenkassen zu binden. "Wir geben jedes Jahr rund 500 Milliarden Euro fÃ¼r unser Gesundheitssystem aus. Das muss reichen. Wir mÃ¼ssen zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik kommen. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch die Honorare der Ã„rzte und die Pharmaausgaben nicht stÃ¤rker steigen kÃ¶nnen als die Einnahmen."

Der CDU-Politiker warnt die SPD davor, alle Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung einzubeziehen: "Dies wÃ¼rde den Bund, aber vor allem die LÃ¤nder mit hohen Kosten belasten, da diese wegen der Lehr- und PolizeikrÃ¤fte besonders viele Beamte haben. Sie mÃ¼ssten nicht nur die Behandlungskosten fÃ¼r PensionÃ¤re weiter finanzieren und gleichzeitig auch die ArbeitgeberbeitrÃ¤ge fÃ¼r neue Beamte. Ich sehe zurzeit leider nicht, wie wir in den LÃ¤ndern so einen Systemwechsel finanzieren kÃ¶nnen", so Laumann.

