DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt die von vielen geforderte ErhÃ¶hung von Tabak- und Zuckersteuer ab.
"Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um Ã¼ber hÃ¶here Steuern zu diskutieren. Ich finde, wir haben vordringlichere Probleme. Etwa die Stabilisierung des Gesundheitssystems", sagte Laumann der "Rheinischen Post".
Dazu fordert Laumann, die Ausgaben fÃ¼r Ã„rzte und Arzneien an die Einnahmenentwicklung der Krankenkassen zu binden. "Wir geben jedes Jahr rund 500 Milliarden Euro fÃ¼r unser Gesundheitssystem aus. Das muss reichen. Wir mÃ¼ssen zu einer einnahmenorientierten Ausgabenpolitik kommen. Das bedeutet zum Beispiel, dass auch die Honorare der Ã„rzte und die Pharmaausgaben nicht stÃ¤rker steigen kÃ¶nnen als die Einnahmen."
Der CDU-Politiker warnt die SPD davor, alle Beamten in die gesetzliche Krankenversicherung einzubeziehen: "Dies wÃ¼rde den Bund, aber vor allem die LÃ¤nder mit hohen Kosten belasten, da diese wegen der Lehr- und PolizeikrÃ¤fte besonders viele Beamte haben. Sie mÃ¼ssten nicht nur die Behandlungskosten fÃ¼r PensionÃ¤re weiter finanzieren und gleichzeitig auch die ArbeitgeberbeitrÃ¤ge fÃ¼r neue Beamte. Ich sehe zurzeit leider nicht, wie wir in den LÃ¤ndern so einen Systemwechsel finanzieren kÃ¶nnen", so Laumann.
Finanzen
NRW-Gesundheitsminister Laumann lehnt Zuckersteuer ab
- dts - 7. Februar 2026, 11:14 Uhr
.
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt die von vielen geforderte ErhÃ¶hung von Tabak- und Zuckersteuer ab.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Haushaltsexperte Dietmar Bartsch hat die GrÃ¼nen-Fraktion fÃ¼r die AnkÃ¼ndigung kritisiert, gegen den Haushalt 2025 beimMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einerMehr
Top Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat die Arbeitsbereitschaft junger Menschen gegen Kritik verteidigt. "Die Gen Z arbeitetMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Ã„uÃŸerungen zur sogenannten "Lifestyle-Teilzeit" und der Rolle der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann (CDU) sieht sich derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommendenMehr