Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA

Gasspeicher (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt davor, dass Deutschland sich erpressbar machen kÃ¶nnte, wenn es FlÃ¼ssiggas fast ausschlieÃŸlich aus den USA importiert.



"Ich finde es nicht glÃ¼cklich, dass wir uns so abhÃ¤ngig machen", sagte die MÃ¼nchner Ã–konomin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Und ich wÃ¼rde nicht ausschlieÃŸen, dass Trump uns irgendwann androht, den Gashahn zuzudrehen, wenn er ZugestÃ¤ndnisse von uns will". Deutschland bezieht mehr als 90 Prozent seiner FlÃ¼ssiggas-Importe aus den USA.



Es gebe noch andere Lieferanten auf der Welt, fÃ¼gte Schnitzer hinzu und nannte Katar und Norwegen als Beispiele. Kurzfristige EinkÃ¤ufe wÃ¼rden allerdings die Preise in die HÃ¶he treiben.



Die Ã–konomin rief zur Schaffung einer strategischen Gasreserve auf. "Es ist ratsam, eine Gasreserve zu haben", sagte sie. "Wenn es zu einer ernsthaften Krise kÃ¤me, in welcher Form auch immer, wÃ¤ren wir zumindest fÃ¼r eine gewisse Zeit abgesichert."



Mit Blick auf die niedrigen Temperaturen schloss Schnitzer nicht aus, dass sparsameres Heizen notwendig wird. "Wir haben von der Politik noch nicht das Signal bekommen, dass wir eine Versorgungskrise haben", sagte sie. "Sollte es bis in den MÃ¤rz oder April hinein sehr kalt sein und das Gas tatsÃ¤chlich knapper werden, kÃ¶nnte man die Leute auffordern, zurÃ¼ckhaltender zu heizen."

