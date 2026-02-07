MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt davor, dass Deutschland sich erpressbar machen kÃ¶nnte, wenn es FlÃ¼ssiggas fast ausschlieÃŸlich aus den USA importiert.
"Ich finde es nicht glÃ¼cklich, dass wir uns so abhÃ¤ngig machen", sagte die MÃ¼nchner Ã–konomin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Und ich wÃ¼rde nicht ausschlieÃŸen, dass Trump uns irgendwann androht, den Gashahn zuzudrehen, wenn er ZugestÃ¤ndnisse von uns will". Deutschland bezieht mehr als 90 Prozent seiner FlÃ¼ssiggas-Importe aus den USA.
Es gebe noch andere Lieferanten auf der Welt, fÃ¼gte Schnitzer hinzu und nannte Katar und Norwegen als Beispiele. Kurzfristige EinkÃ¤ufe wÃ¼rden allerdings die Preise in die HÃ¶he treiben.
Die Ã–konomin rief zur Schaffung einer strategischen Gasreserve auf. "Es ist ratsam, eine Gasreserve zu haben", sagte sie. "Wenn es zu einer ernsthaften Krise kÃ¤me, in welcher Form auch immer, wÃ¤ren wir zumindest fÃ¼r eine gewisse Zeit abgesichert."
Mit Blick auf die niedrigen Temperaturen schloss Schnitzer nicht aus, dass sparsameres Heizen notwendig wird. "Wir haben von der Politik noch nicht das Signal bekommen, dass wir eine Versorgungskrise haben", sagte sie. "Sollte es bis in den MÃ¤rz oder April hinein sehr kalt sein und das Gas tatsÃ¤chlich knapper werden, kÃ¶nnte man die Leute auffordern, zurÃ¼ckhaltender zu heizen."
Wirtschaft
Schnitzer warnt vor Gas-Erpressung durch die USA
- dts - 7. Februar 2026, 12:39 Uhr
.
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Wirtschaftsweise Monika Schnitzer warnt davor, dass Deutschland sich erpressbar machen kÃ¶nnte, wenn es FlÃ¼ssiggas fast ausschlieÃŸlich aus den USA importiert.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundeswirtschaftsministerium plant, zentrale Elemente des Erneuerbaren-Ausbaus infrage zu stellen. Mit einem "Netzpaket" soll der sogenannteMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In StÃ¤dten und Gemeinden sowie in Teilen der Wirtschaft wÃ¤chst die Sorge, dass sich zu wenig Kunden fÃ¼r neu ausgebaute WÃ¤rmenetze entscheidenMehr
Die Krisen der vergangenen Jahre haben Deutschland einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren fast eine Billion Euro gekostet - also knapp tausend Milliarden Euro. DasMehr
Top Meldungen
DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt die von vielen geforderte ErhÃ¶hung von Tabak- und Zuckersteuer ab. "Jetzt ist nichtMehr
HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe gefordert, um ein Erstarken der Schwarzarbeit zu verhindern. Er sehe "die Gefahr, dass unsMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat die Arbeitsbereitschaft junger Menschen gegen Kritik verteidigt. "Die Gen Z arbeitetMehr