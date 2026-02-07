Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) lehnt einen Boykott der FuÃŸball-WM aus Protest gegen die Politik von US-PrÃ¤sident Donald Trump ab.
"Ich kann Forderungen nach einem Boykott der FuÃŸball-WM nicht nachvollziehen", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Ich habe nÃ¤mlich noch sehr genau in Erinnerung, wie die Debatten um die FuÃŸballweltmeisterschaft in Katar liefen, und habe schon damals die Meinung vertreten: Spielt FuÃŸball und hÃ¶rt auf, zu versuchen, Politik zu machen. Das wÃ¤re auch mein Ratschlag fÃ¼r all diejenigen, die sich mit dem Thema jetzt beschÃ¤ftigen."
Dobrindt sagte allerdings, dass er das Vorgehen der EinwanderungsbehÃ¶rde ICE, an dem sich unter anderem die jÃ¼ngste Kritik an Trump derzeit entzÃ¼ndet, ebenfalls fÃ¼r kritikwÃ¼rdig hÃ¤lt. "Die Bilder, die wir in den USA sehen, wirken auf uns alle mehr als befremdlich", sagte der CSU-Politiker dem RND. "So ein Vorgehen ist bei professionell ausgebildeten und agierenden PolizeikrÃ¤ften wie in Deutschland vollkommen undenkbar und wÃ¼rde auch in keiner Weise von politisch Verantwortlichen geduldet." Ã„hnlich hatte sich zuvor Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) geÃ¤uÃŸert.
Brennpunkte
Innenminister gegen Boykott der FuÃŸball-WM wegen Trump
- dts - 7. Februar 2026, 12:03 Uhr
.
