HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe gefordert, um ein Erstarken der Schwarzarbeit zu verhindern. Er sehe "die Gefahr, dass uns ein Wiedererstarken der Schwarzarbeit droht", sagte der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" vom Samstag. "Wenn regulÃ¤re Handwerksleistungen fÃ¼r viele Kundinnen und Kunden kaum noch bezahlbar sind, wÃ¤chst der Anreiz, auf Schwarzarbeit auszuweichen."
Dies fÃ¼hre zu "Marktverwerfungen, die sich nicht allein durch deutlich mehr Kontrollen beheben lassen", sagte Dittrich. "Entscheidender ist, dass die Anreize fÃ¼r Schwarzarbeit wieder schwÃ¤cher werden. Schwarzarbeit nimmt zu, weil die Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe schlecht sind."Â
Eine Handwerksleistung dÃ¼rfe nicht durch die Rahmenbedingungen so teuer werden, dass es sich lohne, auf Handwerksleistungen in der Schwarzarbeit auszuweichen, erklÃ¤rte Dittrich. "Fakt ist, dass ein Handwerker heute mehr als sechs Stunden arbeiten muss, um eine Stunde Dienstleistung seines eigenen Betriebes bezahlen zu kÃ¶nnen." In den 1970-er Jahren seien dies nur dreieinhalb Stunden gewesen.Â
Solange Lohnzusatzkosten, Steuern und Abgaben auf dem derzeit hohen Niveau verharrten, lasse sich diese Schere auch nicht einfach Ã¼ber LohnerhÃ¶hungen oder einen hÃ¶heren Mindestlohn schlieÃŸen, fuhr Dittrich fort. Er vermisse allerdings einen Plan der Bundesregierung fÃ¼r echte Strukturreformen, die zu einer Senkung der SozialversicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼hren kÃ¶nnten. Die bisherigen MaÃŸnahmen zur Belebung der Konjunktur halte er zwar fÃ¼r richtig, aber nicht fÃ¼r ausreichend.Â
Wirtschaft
HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
- AFP - 7. Februar 2026, 10:00 Uhr
HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe gefordert, um ein Erstarken der Schwarzarbeit zu verhindern. Er sehe 'die Gefahr, dass uns ein Wiedererstarken der Schwarzarbeit droht', sagte er.
HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe gefordert, um ein Erstarken der Schwarzarbeit zu verhindern. Er sehe "die Gefahr, dass uns ein Wiedererstarken der Schwarzarbeit droht", sagte der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" vom Samstag. "Wenn regulÃ¤re Handwerksleistungen fÃ¼r viele Kundinnen und Kunden kaum noch bezahlbar sind, wÃ¤chst der Anreiz, auf Schwarzarbeit auszuweichen."
Weitere Meldungen
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat die Arbeitsbereitschaft junger Menschen gegen Kritik verteidigt. "Die Gen Z arbeitetMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Ã„uÃŸerungen zur sogenannten "Lifestyle-Teilzeit" und der Rolle der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann (CDU) sieht sich derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommendenMehr
Top Meldungen
Vor dem Hintergrund der Debatte um die schÃ¤dlichen Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche hat die EU die Videoplattform Tiktok aufgefordert, ihre "sÃ¼chtigMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einerMehr