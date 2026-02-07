Wirtschaft

Handwerkspräsident warnt vor mehr Schwarzarbeit

  AFP - 7. Februar 2026, 10:00 Uhr
Bild vergrößern: HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
Handwerker in Pforzheim
Bild: AFP

HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe gefordert, um ein Erstarken der Schwarzarbeit zu verhindern. Er sehe "die Gefahr, dass uns ein Wiedererstarken der Schwarzarbeit droht", sagte der PrÃ¤sident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" vom Samstag. "Wenn regulÃ¤re Handwerksleistungen fÃ¼r viele Kundinnen und Kunden kaum noch bezahlbar sind, wÃ¤chst der Anreiz, auf Schwarzarbeit auszuweichen."

Dies fÃ¼hre zu "Marktverwerfungen, die sich nicht allein durch deutlich mehr Kontrollen beheben lassen", sagte Dittrich. "Entscheidender ist, dass die Anreize fÃ¼r Schwarzarbeit wieder schwÃ¤cher werden. Schwarzarbeit nimmt zu, weil die Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe schlecht sind."Â 

Eine Handwerksleistung dÃ¼rfe nicht durch die Rahmenbedingungen so teuer werden, dass es sich lohne, auf Handwerksleistungen in der Schwarzarbeit auszuweichen, erklÃ¤rte Dittrich. "Fakt ist, dass ein Handwerker heute mehr als sechs Stunden arbeiten muss, um eine Stunde Dienstleistung seines eigenen Betriebes bezahlen zu kÃ¶nnen." In den 1970-er Jahren seien dies nur dreieinhalb Stunden gewesen.Â 

Solange Lohnzusatzkosten, Steuern und Abgaben auf dem derzeit hohen Niveau verharrten, lasse sich diese Schere auch nicht einfach Ã¼ber LohnerhÃ¶hungen oder einen hÃ¶heren Mindestlohn schlieÃŸen, fuhr Dittrich fort. Er vermisse allerdings einen Plan der Bundesregierung fÃ¼r echte Strukturreformen, die zu einer Senkung der SozialversicherungsbeitrÃ¤ge fÃ¼hren kÃ¶nnten. Die bisherigen MaÃŸnahmen zur Belebung der Konjunktur halte er zwar fÃ¼r richtig, aber nicht fÃ¼r ausreichend.Â 

