Wirtschaft

Schnitzer: "Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr"

  • dts - 7. Februar 2026, 09:54 Uhr
Bild vergrößern: Schnitzer: Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr
Junge Leute mit Laptop (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat die Arbeitsbereitschaft junger Menschen gegen Kritik verteidigt.

"Die Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr", sagte die MÃ¼nchner Ã–konomieprofessorin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die jungen Menschen sind schneller im Arbeitsmarkt und arbeiten auch mehr Stunden als frÃ¼her." Viele kÃ¶nnten sich ihr Studium gar nicht leisten, ohne zu arbeiten.

"Jetzt auf die Jungen zu schimpfen, finde ich verfehlt. Mit diesen Unterstellungen und Schuldzuweisungen muss Schluss sein", kritisierte Schnitzer. "Es sind Ã¼brigens oft die Ã„lteren, die meinen, sie hÃ¤tten genug gearbeitet - und sich fÃ¼r die Rente mit 63 oder jetzt 64 entscheiden."

Die Wirtschaftsweise wandte sich auch gegen die EinschÃ¤tzung, junge Menschen mieden das Risiko und strebten vermehrt in den Staatsdienst. "Von wegen. Die stehen bei uns nicht Schlange. In MÃ¼nchen wollen viele lieber zu BMW", sagte sie. Zugleich stellte Schnitzer den Beamtenstatus von Lehrern infrage. "Lehrer mÃ¼ssen nicht Beamte sein", sagte sie. "Professoren im Ãœbrigen auch nicht."

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit
    HandwerksprÃ¤sident warnt vor mehr Schwarzarbeit

    HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe gefordert, um ein Erstarken der Schwarzarbeit zu verhindern. Er sehe "die Gefahr, dass uns

    Mehr
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann
    15 WirtschaftsverbÃ¤nde stellen sich hinter Connemann

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Ã„uÃŸerungen zur sogenannten "Lifestyle-Teilzeit" und der Rolle der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann (CDU) sieht sich der

    Mehr
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen
    Eckpunkte fÃ¼r neues Heizungsgesetz sollen Ende Februar kommen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommenden

    Mehr
    Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung
    Trump hebt StrafzÃ¶lle gegen Indien auf - Modi lobt Einigung
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    HÃ¶chstens 2000 Euro: BSW fordert Kostendeckel beim FÃ¼hrerschein
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    US-Aktienindex Dow Jones steigt erstmals Ã¼ber 50.000 Punkte
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Stahlkonzern Salzgitter will Duisburger Stahlwerk HKM Ã¼bernehmen
    Erfolg fÃ¼r Artenschutz: Vom Aussterben bedrohte Schnecke wieder in Bermuda angesiedelt
    Erfolg fÃ¼r Artenschutz: Vom Aussterben bedrohte Schnecke wieder in Bermuda angesiedelt
    Aigner will sich noch nicht auf Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin festlegen
    Aigner will sich noch nicht auf Kandidatur als BundesprÃ¤sidentin festlegen
    Dobrindt: Viele Hinweise zu Anschlag auf Berlins Stromnetz erhalten
    Dobrindt: Viele Hinweise zu Anschlag auf Berlins Stromnetz erhalten
    Energiekrise auf Kuba: Regierung verkÃ¼ndet Vier-Tage-Woche und weitere SparmaÃŸnahmen
    Energiekrise auf Kuba: Regierung verkÃ¼ndet Vier-Tage-Woche und weitere SparmaÃŸnahmen
    Litauen mahnt europÃ¤ischen
    Litauen mahnt europÃ¤ischen "Plan B" fÃ¼r Sicherheit an
    AfD bei MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz: SPD und GrÃ¼ne fÃ¼rchten um Vertraulichkeit
    AfD bei MÃ¼nchner Sicherheitskonferenz: SPD und GrÃ¼ne fÃ¼rchten um Vertraulichkeit

    Top Meldungen

    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck
    EU will Tiktok weniger suchtfÃ¶rdernd machen - Plattform weist VorwÃ¼rfe zurÃ¼ck

    Vor dem Hintergrund der Debatte um die schÃ¤dlichen Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche hat die EU die Videoplattform Tiktok aufgefordert, ihre "sÃ¼chtig

    Mehr
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs
    Sozialversicherungen entgehen Milliarden wegen Minijobs

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen des

    Mehr
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen
    Studie: VermÃ¶gensteuer kÃ¶nnte 150 Milliarden Euro mehr einbringen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einer

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts