Schnitzer: "Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr"

MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat die Arbeitsbereitschaft junger Menschen gegen Kritik verteidigt.



"Die Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr", sagte die MÃ¼nchner Ã–konomieprofessorin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die jungen Menschen sind schneller im Arbeitsmarkt und arbeiten auch mehr Stunden als frÃ¼her." Viele kÃ¶nnten sich ihr Studium gar nicht leisten, ohne zu arbeiten.



"Jetzt auf die Jungen zu schimpfen, finde ich verfehlt. Mit diesen Unterstellungen und Schuldzuweisungen muss Schluss sein", kritisierte Schnitzer. "Es sind Ã¼brigens oft die Ã„lteren, die meinen, sie hÃ¤tten genug gearbeitet - und sich fÃ¼r die Rente mit 63 oder jetzt 64 entscheiden."



Die Wirtschaftsweise wandte sich auch gegen die EinschÃ¤tzung, junge Menschen mieden das Risiko und strebten vermehrt in den Staatsdienst. "Von wegen. Die stehen bei uns nicht Schlange. In MÃ¼nchen wollen viele lieber zu BMW", sagte sie. Zugleich stellte Schnitzer den Beamtenstatus von Lehrern infrage. "Lehrer mÃ¼ssen nicht Beamte sein", sagte sie. "Professoren im Ãœbrigen auch nicht."

