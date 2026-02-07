MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat die Arbeitsbereitschaft junger Menschen gegen Kritik verteidigt.
"Die Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr", sagte die MÃ¼nchner Ã–konomieprofessorin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Die jungen Menschen sind schneller im Arbeitsmarkt und arbeiten auch mehr Stunden als frÃ¼her." Viele kÃ¶nnten sich ihr Studium gar nicht leisten, ohne zu arbeiten.
"Jetzt auf die Jungen zu schimpfen, finde ich verfehlt. Mit diesen Unterstellungen und Schuldzuweisungen muss Schluss sein", kritisierte Schnitzer. "Es sind Ã¼brigens oft die Ã„lteren, die meinen, sie hÃ¤tten genug gearbeitet - und sich fÃ¼r die Rente mit 63 oder jetzt 64 entscheiden."
Die Wirtschaftsweise wandte sich auch gegen die EinschÃ¤tzung, junge Menschen mieden das Risiko und strebten vermehrt in den Staatsdienst. "Von wegen. Die stehen bei uns nicht Schlange. In MÃ¼nchen wollen viele lieber zu BMW", sagte sie. Zugleich stellte Schnitzer den Beamtenstatus von Lehrern infrage. "Lehrer mÃ¼ssen nicht Beamte sein", sagte sie. "Professoren im Ãœbrigen auch nicht."
Wirtschaft
Schnitzer: "Gen Z arbeitet mehr als die Generationen vor ihr"
- dts - 7. Februar 2026, 09:54 Uhr
.
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat die Arbeitsbereitschaft junger Menschen gegen Kritik verteidigt.
Weitere Meldungen
HandwerksprÃ¤sident JÃ¶rg Dittrich hat bessere Rahmenbedingungen fÃ¼r ehrliche Betriebe gefordert, um ein Erstarken der Schwarzarbeit zu verhindern. Er sehe "die Gefahr, dass unsMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Ã„uÃŸerungen zur sogenannten "Lifestyle-Teilzeit" und der Rolle der Mittelstandsbeauftragten Gitta Connemann (CDU) sieht sich derMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die schon lange versprochenen Eckpunkte fÃ¼r ein neues Heizungsgesetz sollen nun bald kommen. "Beim Heizungsgesetz werden wir in der kommendenMehr
Top Meldungen
Vor dem Hintergrund der Debatte um die schÃ¤dlichen Auswirkungen von Social Media auf Kinder und Jugendliche hat die EU die Videoplattform Tiktok aufgefordert, ihre "sÃ¼chtigMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Durch nicht sozialversicherungspflichtige Minijobs entgeht den Sozialversicherungen jÃ¤hrlich ein Milliardenbetrag. Das geht aus Zahlen desMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke hat einen Vorschlag fÃ¼r eine progressive VermÃ¶gensteuer prÃ¤sentiert, die das Steueraufkommen erheblich steigern kÃ¶nnte. Laut einerMehr